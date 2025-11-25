Sebrae Móvel realiza atendimentos gratuitos pela região na primeira semana de dezembro

Veículo passará por Cosmorama, Américo de Campos, Sebastianópolis do Sul, Pontes Gestal e Cardoso ao longo da semana.

O Sebrae-SP inicia, a partir de 1º de dezembro, uma nova rota de atendimentos do Sebrae Móvel por municípios da região de Votuporanga. A ação, que busca aproximar serviços de orientação empresarial de empreendedores e potenciais empresários, passará por Cosmorama, Américo de Campos, Sebastianópolis do Sul, Pontes Gestal e Cardoso ao longo da semana.

O atendimento começa no dia 1º de dezembro, em Cosmorama, seguindo para Américo de Campos no dia 2. Na sequência, o Sebrae Móvel estará em Sebastianópolis do Sul no dia 3, em Pontes Gestal no dia 4 e encerra a agenda em Cardoso, no dia 5 de dezembro. Em todas as cidades, o veículo permanecerá em pontos centrais definidos pelas prefeituras, com atendimento gratuito ao longo do dia.

De acordo com Márcio Neves, analista de negócios e gestor do Sebrae Móvel na região, a iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso de pequenos negócios a informações sobre gestão, formalização, vendas, inovação e acesso a crédito, especialmente em municípios com menor estrutura de atendimento presencial. Técnicos da instituição estarão disponíveis para tirar dúvidas, orientar empreendedores e apresentar soluções personalizadas conforme o estágio de cada negócio.

A unidade móvel funciona como um escritório itinerante, equipado para receber interessados em iniciar um empreendimento ou melhorar a gestão de atividades já existentes. A equipe também reforça que o atendimento é aberto a produtores rurais, profissionais liberais e comerciantes.

“O Sebrae Móvel permite que a gente chegue a quem nem sempre consegue se deslocar até um escritório físico. É uma forma de apoiar o desenvolvimento econômico local e ampliar o alcance das nossas soluções”, afirma Márcio.