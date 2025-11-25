Vendaval derruba árvores e mata araras em Simonsen  

As araras moravam em um coqueiro na praça que foi arrancado pela força do vento. Pelo menos três casas foram destelhadas e uma família precisou ser realocada.

Um vendaval, acompanhado de chuva, atingiu a região sul de Votuporanga/SP, na noite deste domingo (23.nov), deixando um rastro de destruição e causando a morte de um casal de araras-canindés que morava em um coqueiro plantado na praça central.

De acordo com o apurado pelo Diário, o vendaval que atingiu com maior força a região desde à Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada do 27) – estrada que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul/SP – até Simonsen, arrancou pelo menos 12 árvores, destelhando três casa, incluindo um sobrado e derrubando um muro de aproximadamente 120 metros. Uma família ficou desabrigada e foi realocada na casa de familiares.

Segundo a Defesa Civil de Votuporanga, não houve registro de vítimas.