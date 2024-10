Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo em Fernandópolis 

Com o indivíduo que é conhecido nos meios policiais pela prática de roubo e receptação também foi apreendido uma porção de maconha.

No início da madrugada deste domingo (27.out), policiais militares prenderam um indivíduo por posse de arma de fogo e porte de drogas no bairro Wilson Moreira, em Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, após ligação via 190, informando que um indivíduo estaria guardando uma arma de fogo em uma residência, uma equipe direcionou o patrulhamento. Em seguida, no endereço informado, os PMs se depararam com um indivíduo, amplamente conhecido nos meios policiais pela prática de roubo e receptação, sentado no chão defronte ao imóvel.

Contudo, quando percebeu a presença da viatura, o indivíduo escondeu algo atrás das costas, sendo imediatamente abordado e verificado que o objeto dispensado era uma pequena porção de maconha, além de um aparelho celular.

Já pela residência, estava a sogra do suspeito, que é a proprietária do imóvel, e autorizou a entrada dos PMs para realizar as diligências, onde encontraram uma espingarda calibre 12. Questionado, o suspeito assumiu a posse da arma de fogo, bem como da droga.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia, onde o indivíduo foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.

