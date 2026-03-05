Wartão protocola Título de Cidadão Votuporanguense à Tarcísio de Freitas 

A autoria do projeto chama a atenção, uma vez que o vereador é reconhecido como um crítico contumaz da gestão do governador do Estado de São Paulo.

Jorge Honorio

Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Votuporanga/SP pode conceder o Título de Cidadão Votuporanguense ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A iniciativa é de autoria do vereador Wartão (União Brasil) e recebeu apoio de outros parlamentares.

A expectativa é de que Tarcísio de Freitas esteja em Votuporanga pela segunda vez, desde que assumiu o comando do Palácio dos Bandeirantes, no final deste mês, quando deve prestigiar a entrega das 185 casas do Conjunto Habitacional “Thui Seba”, o desfavelamento na zona sul.

A autoria do projeto chama a atenção, uma vez que Wartão é reconhecido como um crítico contumaz da gestão do governador do Estado de São Paulo, sempre deixando suas alfinetadas diretas durante as sessões da Câmara, assim como cobranças recorrentes de melhorias na área da saúde e excesso de radares e pedágios.

Em outra oportunidade, durante a última sessão ordinária do ano passado, em 15 de dezembro, o parlamentar disparou da tribuna da Casa de Leis: “Vem o governador aqui em Votuporanga dizendo que vai fazer um hospital, sendo que nós temos aí pacientes que está com três anos esperando fazer exames como raio-x, ressonância e nada é feito. A única coisa que esse governador conseguiu fazer no Estado de São Paulo foi criar radar e pedágio. Nosso Estado de São Paulo está totalmente desgastado com o governador e ele vem aqui em Votuporanga enganar a nossa população, é isso que eu vejo”, fazendo alusão ao anúncio da construção do Hospital Materno-Infantil.