Natiele Gama cumpre agenda em Brasília e busca recursos para saúde, educação, esporte e infraestrutura 

A vereadora Natiele Gama (Podemos) esteve em Brasília/DF nos dias 8 e 9 de outubro, onde cumpriu uma agenda de compromissos oficiais em busca de recursos e investimentos para Votuporanga/SP.

A parlamentar visitou gabinetes de deputados federais, senadores e ministérios, apresentando ofícios, projetos e solicitações de emendas parlamentares que beneficiam a população votuporanguense.

Durante os dois dias de trabalho, Natiele foi recebida pela deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) e pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), com quem tratou de demandas prioritárias nas áreas da saúde, educação, esporte e infraestrutura urbana.

Um dos principais pleitos levados pela vereadora foi a implantação de uma UTI Pediátrica na Santa Casa de Votuporanga. O projeto prevê a destinação de R$ 2 milhões em emenda parlamentar federal, valor que seria utilizado na adaptação da estrutura física, aquisição de equipamentos hospitalares e treinamento de equipe multiprofissional. Atualmente, a Santa Casa é referência regional em média e alta complexidade para mais de 50 municípios da região Noroeste Paulista, mas ainda não conta com uma UTI exclusiva para crianças. A ausência desse serviço obriga famílias a buscarem atendimento em outras cidades em momentos de extrema urgência, como São José do Rio Preto ou Araçatuba.

Segundo a vereadora, essa é uma causa humanitária e urgente, pois muitas famílias sofrem pela falta desse atendimento especializado em Votuporanga. Ela destacou ainda a parceria com a direção da Santa Casa e a Secretaria Municipal de Saúde, que forneceram relatórios técnicos e dados para embasar a solicitação.

Além da saúde, Natiele também levou a Brasília um pedido de R$ 150 mil em emenda parlamentar para a construção de um minicampo de futebol no bairro Cidade Jardim, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade.

O projeto prevê a implantação de gramado sintético, alambrado e iluminação, oferecendo um espaço seguro para a prática esportiva e lazer de crianças e adolescentes.

A vereadora ressaltou que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social e que esse investimento contribuirá diretamente para a inclusão e qualidade de vida das famílias da região.

Na área da educação, a parlamentar protocolou ofícios no Ministério da Educação (MEC) solicitando apoio para destravar projetos da Prefeitura de Votuporanga que estão parados desde 2021. Esses processos envolvem a construção de novas unidades escolares, aquisição de veículos para o transporte de alunos da zona rural e fornecimento de materiais pedagógicos adaptados para estudantes com deficiência.

A deputada Renata Abreu se comprometeu a acompanhar de perto a tramitação dessas demandas junto ao MEC e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para Natiele, investir na educação é investir no futuro, garantindo que os recursos federais cheguem efetivamente às escolas votuporanguenses e beneficiem professores, alunos e toda a comunidade escolar.

Outra pauta importante da visita foi o pedido de inclusão de Votuporanga no programa nacional do Teste do Pezinho Ampliado, do Ministério da Saúde.

O exame ampliado é capaz de detectar mais de 50 doenças genéticas em recém-nascidos, permitindo diagnósticos precoces e salvando vidas.

Segundo a vereadora, Votuporanga tem estrutura e número de nascimentos que justificam a inclusão no programa, e essa conquista seria um avanço importante para a saúde preventiva na cidade e região.

Encerrando a agenda em Brasília, Natiele se reuniu com o senador Marcos Pontes para tratar de projetos de mobilidade urbana e solicitar apoio junto ao Governo do Estado de São Paulo para a interligação viária entre os bairros Pró-Povo e Cidade Jardim.

A obra é considerada essencial para melhorar o fluxo de veículos, reduzir o tempo de deslocamento e facilitar o acesso de moradores a escolas, unidades de saúde e áreas comerciais. Essa demanda é antiga e tem grande impacto na rotina de centenas de famílias que utilizam diariamente a via.

Ao avaliar a viagem, Natiele destacou a receptividade das autoridades federais e afirmou que sai de Brasília com a sensação de dever cumprido, por ter apresentado projetos sólidos e de grande impacto social. Ela reforçou que seu mandato continuará trabalhando com transparência e compromisso para buscar investimentos que beneficiem diretamente a população de Votuporanga.

A vereadora retorna ao município trazendo protocolos de ofícios, despachos ministeriais e compromissos de acompanhamento das demandas. Para ela, os frutos desse trabalho conjunto com parlamentares federais e ministérios começarão a aparecer nos próximos meses, com novos recursos e conquistas para a saúde, educação, esporte e infraestrutura da cidade.