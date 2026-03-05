Polícia Federal diz que ‘Sicário’ de Vorcaro cometeu suicídio na prisão

A PF confirmou que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão foi encontrado desacordado na cela e levado para o hospital. Por volta das 21h, a Secretaria de Saúde de MG afirmou que não estava confirmada a morte e que Luiz Philipe seguia em cuidados no CTI. Por volta das 21h45, o hospital estava iniciando o protocolo para confirmar a morte cerebral.

A Polícia Federal informou que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o “Sicário” de Vorcaro, se suicidou nesta quarta-feira (4.mar). Segundo a PF, “Sicário” foi encontrado desacordado na cela em que estava na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Segundo apurado pela imprensa, Mourão teria tentado se enforcar usando a própria camisa.

Por volta das 21h, a Secretaria Estadual de Saúde de MG afirmou que não estava confirmada a morte de Luiz Philipe e disse que ele seguia em cuidados no CTI do Hospital João XXIII. Por volta das 21h45, o hospital estava iniciando o protocolo para confirmar a morte cerebral.

A defesa de “Sicário” disse em nota que “esteve pessoalmente com ele durante o dia, até por volta das 14h, quando ele se encontrava em plena integridade física e mental. A informação sobre o incidente de supostamente ter atentado contra a própria vida foi conhecida após a nota de esclarecimento emitida pela Polícia Federal. A defesa acompanha os fatos e se encontra no Hospital João XXIII. Porém, até este momento, não há qualquer confirmação sobre o estado de saúde de Luiz Phillipi”.