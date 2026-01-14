Votuprev convoca servidores aposentados e pensionistas nascidos em janeiro para recadastramento 

Convocação segue o critério de mês de nascimento e está detalhada em lista publicada no dia 12 de janeiro no Diário Oficial do Município.

O Votuprev (Instituto de Previdência do Município de Votuporanga) convoca os servidores aposentados e pensionistas nascidos em janeiro para realizarem o recadastramento obrigatório. A convocação segue o critério de mês de nascimento e está detalhada em lista publicada no Diário Oficial do Município, na edição da última segunda-feira (12.jan). Para mais informações, o interessado pode clicar em https://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/votuporanga

Os convocados devem comparecer com os documentos pessoais à sede do Votuprev até o dia 27 de fevereiro, prazo final para a regularização. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Instituto, que fica na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, n.º 447, no bairro Jardim Baldissera, ou pelo whatsapp (17) 3421-6058 (esse número não recebe ligações, apenas mensagens de texto).

O diretor-presidente do Votuprev, Adauto Mariola, informa que para o recadastramento, é necessário apresentar documentos pessoais atualizados: “O Votuprev reforça a importância do recadastramento para a atualização de dados e manutenção dos benefícios. No caso dos aposentados, também devem ser levados, se houver, os documentos pessoais dos dependentes previdenciários, conforme estabelece o artigo 6º da Lei Complementar nº 199/2011.”

A ausência de comparecimento dentro do prazo estipulado, sem justificativa prévia, implicará nas medidas previstas pelo decreto regulamentador vigente.