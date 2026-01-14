Idoso morre em acidente entre carro e caminhonete 

O acidente ocorreu na Rodovia Vicinal Antônio Vilela, que liga Santo Antônio do Aracanguá a Vicentinópolis, na tarde desta terça-feira (13). Segundo a polícia, chovia no momento da batida.

Um idoso de 67 anos morreu na tarde desta terça-feira (13.jan) em um acidente entre carro e caminhonete na Rodovia Vicinal Antônio Vilela, que liga Santo Antônio do Aracanguá/SP a Vicentinópolis/SP.

Segundo a Polícia Civil, Calixto Aparecido Marques estava no banco do passageiro de um veículo pertencente a uma usina sucroalcooleira da região. Os outros três ocupantes do carro, incluindo o motorista, sofreram ferimentos leves.

Ainda conforme a polícia, chovia no momento da batida, e o carro teria aquaplanado, invadindo a pista contrária, batendo de frente com a caminhonete. O condutor e dois passageiros da caminhonete sofreram ferimentos leves.

As vítimas foram encaminhadas à Santa Casa e a um hospital particular de Araçatuba/SP. O estado de saúde delas não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.

*Com informações do g1