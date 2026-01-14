Conseg apresenta metas previstas para 2026 

Encontro realizado na Unifev Centro reforçou a participação da comunidade no debate sobre segurança pública. A próxima reunião do Conselho está marcada para o dia 10 de fevereiro, às 8h30.

A Prefeitura de Votuporanga reafirma o compromisso com a segurança pública ao apoiar e fortalecer as ações do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), incentivando o envolvimento direto da comunidade no debate e na construção de estratégias de prevenção à violência e à criminalidade.

O Conseg realizou, nesta terça-feira (13.jan), a primeira reunião ordinária de 2026, na Unifev Centro. O encontro foi conduzido pelo presidente do Conselho, Pedro Schnack, que recepcionou os participantes, agradeceu o apoio da Prefeitura de Votuporanga e destacou a sintonia constante com o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune.

Durante a reunião, Pedro Schnack anunciou a intenção de realizar, em parceria com a Pasta, a 2ª Conferência Municipal de Trânsito. A iniciativa foi promovida pela primeira vez no ano passado, durante a Semana Nacional do Trânsito, e a previsão é que a próxima edição seja realizada em setembro de 2026.

Também foram apresentados os projetos previstos para este ano, entre eles a implantação da Segurança Itinerante, proposta inspirada em programas educativos desenvolvidos pela Polícia Militar nas escolas, com foco específico em temas relacionados à segurança pública.

Outra meta destacada é a ampliação do projeto Vizinhança Solidária, além da realização de uma campanha de doação de sangue, que será divulgada por meio das redes sociais.

A reunião contou ainda com a presença do capitão da Polícia Ambiental de Votuporanga, Alonso Silva, que apresentou os trabalhos desenvolvidos pela corporação. Também participaram os vereadores Marcão Braz e Ricardo Bozo, o presidente do Sincomércio, João Herrera Martins, e o representante da Associação Comercial de Votuporanga (ACV), Glauco Ventura.

Segundo o presidente do Conseg, as reuniões têm como objetivo contribuir para a construção de uma sociedade mais segura, por meio do debate de temas de interesse público e da participação ativa da comunidade. A próxima reunião do Conselho está marcada para o dia 10 de fevereiro, às 8h30, na Unifev Centro.