Votuporanguense goleia Tanabi por 6 a 1

Com muitos pontos alagados dentro de campo, o Tanabi recebeu o Votuporanguense na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pela partida de abertura do Grupo 9, e acabou sofrendo um elástico 6 a 1 para o Votuporanguense no primeiro jogo das equipes na competição.

Com a goleada, o Votuporanguense assume momentaneamente a liderança do Grupo 9, com três pontos e cinco gols de saldo da competição. Fortaleza e Brasil de Pelotas se enfrentam nesta sexta-feira no complemento da primeira rodada do grupo.

O Votuporanguense volta à campo na próxima segunda-feira (6), às 15h15, diante do Fortaleza. A partida acontece em Tanabi, no estádio Alberto Victolo.