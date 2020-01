Toninho Figueiredo recebe homenagem inédita no município

O empresário Antônio Brito Figueiredo, proprietário da Cantóia Figueiredo Empreendimentos, recebeu a homenagem “Medalha 8 de Agosto”, iniciativa do prefeito João Dado, que reconheceu os méritos dele em serviços ao município.

A medalha é uma honraria instituída pelo Decreto nº 3333 de 1987 “a pessoas residentes ou não no Município, que por seus méritos e serviços de excepcional relevância, a juízo do Chefe do Executivo, se tenham tornado dignos de especial destaque”.

A homenagem ao empresário foi prestada por meio do Decreto nº 11 847, de 19 de dezembro de 2019. A medalha foi entregue pelo Prefeito João Dado em seu Gabinete, na última semana de 2019. “Toninho da Cantóia é um empresário digno de elogios pela solidariedade, pelo companheirismo, pela fraternidade com que realiza as suas obras”, justificou o Prefeito.

O Chefe do Executivo destacou algumas das ações que contaram com a participação decisiva do empresário. “Na obra de revitalização da Rua Amazonas, em sua segunda etapa, a empresa vencedora da licitação executou toda a parte civil e na parte elétrica não possuía expertise para continuar o trabalho. Foi neste momento que a empresa do Toninho assumiu o serviço, por meio de uma cessão permitida pelo contrato, que oportunizou o término da obra de maneira efetiva”.

Além disso, Dado também agradeceu pelo apoio que o empresário tem fornecido por meio de seu maquinário no trabalho de poda das palmeiras da Rua Amazonas. “Ele nos empresta, gratuitamente, veículos adequados para fazer a manutenção periódica nas palmeiras, uma vez que a Prefeitura não possui maquinário próprio para isso”.

Além disso, o Prefeito ainda ressaltou que “nós tínhamos uns terrenos no 8º Distrito e o Toninho os adquiriu por valor de mercado, em licitação pública. Isso, pra mim, denota apoio ao Governo, ao Poder Público, ao interesse público. Ele ingressou recursos importantíssimos nos cofres públicos, em momento de crise econômica, que permitiram ao nosso Governo executar obras fundamentais para melhorar a qualidade de vida da nossa gente”.

Os Secretários Municipais de Governo, César Camargo; da Administração, Miguel Maturana Filho; da Cidade, Marcelino Poli; da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini; de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha; de Obras, Mauro Del Álamo; o Diretor Presidente do Votuprev, Adauto Cervantes Mariola; os Assessores de Gabinete Deosdete Aparecido Vechiato e Waldir Aparecido Petenucci; e os servidores Andrea Laridondo, da Secretaria da Administração, e Eder Horita, da Secretaria de Obras, estiveram presentes no ato da entrega da honraria e também elogiaram o empresário.

O Secretário de Governo, César Camargo, afirmou que ele é “toda referência em termo de humildade e bondade. Ele colhe o respeito e admiração da população naturalmente. A honraria é a melhor demonstração de gratidão do Município ao Toninho. Somos muito gratos por tudo que ele fez em Votuporanga e pelo nosso Governo”.

O homenageado, Antônio Brito Figueiredo, agradeceu o reconhecimento. “Temos gratidão muito grande por todos que estão aqui, todos os funcionários da Prefeitura, e fico sem palavras por tudo o que falaram. É de coração o que fazemos, temos gratidão pela cidade que moramos e fazemos o que precisamos fazer. Fico muito grato por todos vocês e pelo Dado”.