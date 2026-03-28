Votuporanga vai ganhar TV Câmara com sinal aberto nas próximas semanas 

A maior parte da estrutura já está concluída, incluindo a instalação de uma torre de aproximadamente 50 metros de altura, além de transmissor e equipamentos técnicos. A previsão é de que a inauguração ocorra entre o fim de abril e meados de maio.

A Câmara Municipal de Votuporanga se prepara para colocar no ar, nas próximas semanas, a TV Câmara Digital, um novo canal aberto e gratuito que promete ampliar o acesso da população às atividades do Legislativo e a conteúdos de interesse público.

A maior parte da estrutura já está concluída, incluindo a instalação de uma torre de aproximadamente 50 metros de altura, além de transmissor e equipamentos técnicos que vão garantir a distribuição do sinal digital com qualidade em todo o município. A previsão é de que a inauguração ocorra entre o fim de abril e meados de maio.

A iniciativa faz parte do Programa Brasil Digital, do Ministério das Comunicações, voltado à expansão da TV pública no país. Em Votuporanga, o projeto foi viabilizado por meio de parceria com a Câmara dos Deputados, que destinou os equipamentos necessários sem custos de implantação para o município.

Segundo o presidente da Câmara, Daniel David (MDB), a novidade representa um avanço importante para Votuporanga: “A TV Câmara é um passo fundamental para aproximar ainda mais a população do trabalho do Legislativo, garantindo transparência e acesso à informação de forma simples e gratuita”, afirmou.

Com a nova emissora, os moradores terão acesso à transmissão ao vivo das sessões ordinárias, sessões solenes, audiências públicas e reuniões legislativas. A programação também deve incluir conteúdos institucionais, culturais e informativos, além de produções voltadas à comunidade local.

Outro destaque é a integração à Rede Legislativa Nacional, permitindo a retransmissão de canais como a TV Câmara dos Deputados, TV Senado e TV Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ampliando o alcance das informações sobre o trabalho parlamentar em diferentes esferas.

A operação da TV ficará sob responsabilidade da própria Câmara Municipal, que responderá pela manutenção da estrutura e pelos custos operacionais, como energia elétrica, internet e segurança.

A cerimônia oficial de inauguração deve reunir representantes do Ministério das Comunicações, da Anatel, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), da Assembleia Legislativa paulista, além de autoridades locais e regionais.

Com a implantação da TV Câmara Digital, a expectativa é fortalecer a transparência do Poder Legislativo, ampliar a participação popular e oferecer mais uma opção gratuita de informação, serviços e conteúdo local para a população de Votuporanga.