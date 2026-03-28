DIG de Votuporanga prende suspeito de roubo em saída de agência bancária 

Em resposta rápida, a Polícia Civil prendeu, próximo à Simonsen, o indivíduo de 35 anos, que estava foragido do CPP de Mongaguá/SP. Os objetos levados da vítima foram recuperados.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga/SP prendeu, na manhã desta sexta-feira (27.mar), um homem de 35 anos suspeito de praticar um roubo contra uma funcionária de uma agência bancária localizada no centro da cidade. O crime ocorreu nesta quarta-feira (25).

De acordo com o apurado, as investigações apontaram que o suspeito, conduzindo uma motocicleta Honda/Titan, de cor cinza, passou a seguir a vítima logo após ela deixar a agência bancária, onde trabalha, com destino a uma visita profissional.

Ao estacionar o veículo na Rua Mato Grosso e desembarcar, a vítima foi surpreendida pelo criminoso, que se aproximou, exibiu uma arma de fogo e anunciou o assalto. Na tentativa de fugir do ladrão, a mulher caiu na calçada, momento em que o autor conseguiu alcançá-la e subtrair sua mochila, que continha um notebook e um aparelho celular corporativo.

Em seguida, o suspeito fugiu em alta velocidade pela Rua Minas Gerais, tomando rumo ignorado.

Após tomarem ciência do crime, policiais civis da DIG iniciaram diligências e analisaram imagens de câmeras de segurança, o que permitiu identificar a motocicleta e, posteriormente, o autor do roubo.

Com base no trabalho de inteligência, os investigadores localizaram o esconderijo do indivíduo em uma propriedade rural nas proximidades do distrito de Simonsen.

A prisão ocorreu durante uma operação deflagrada nesta sexta-feira. Com o suspeito, os policiais apreenderam a motocicleta utilizada no crime, as roupas usadas na ação e os objetos roubados da vítima, incluindo a mochila, o notebook e o telefone celular.

Ainda segundo à Polícia Civil, o suspeito já é conhecido nos meios policiais e estava foragido da Justiça desde 2023, após não retornar de uma saída temporária do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Mongaguá/SP. Ele também é investigado por suposta ligação com uma facção criminosa que atua dentro e fora do sistema prisional.

O indivíduo foi apresentado na sede da DIG e, posteriormente, encaminhado ao Plantão Policial, onde permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.