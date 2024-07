Com discurso de continuidade no trabalho, Jorge Seba lança pré-candidatura 

Evento realizado no sábado (13) reuniu diversas lideranças políticas, inclusive o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

O prefeito de Votuporanga/SP, Jorge Seba (PSD) lançou oficialmente sua pré-candidatura à reeleição, durante evento realizado no último sábado (13.jul). O encontro reuniu diversas lideranças políticas locais como o ex-prefeito e atual deputado estadual Carlão Pignatari, o ex-prefeito Junior Marão, o prefeito de Valentim Gentil/SP, Adilson Segura, o ex-prefeito de Valentim Gentil, Liberato Rocha Caldeira, além de figuras partidárias, como o presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, e o deputado federal pela legenda Gilberto Nascimento.

A reunião que também foi prestigiada por secretários e ex-secretários municipais também foi a oportunidade de pré-candidatos a vereador, dos diversos partidos de base, demonstrarem apoio à pré-candidatura de Jorge Seba marcando presença.

Acompanhado pela primeira-dama Rose Seba, o atual Chefe do Poder Executivo discursou no sentido de renovação de compromisso e continuidade do trabalho, tendo em vista uma possível continuidade de gestão à frente da Prefeitura. Principalmente no tocante a conclusão e entrega de obras e projetos que estão em construção. Jorge Seba falou também sobre ideias e projetos que podem beneficiar a cidade no futuro, ou seja, pensando a longo prazo.

Em sua fala, Gilberto Kassab enalteceu as obras entregues na gestão municipal e as que estão em curso, visando o benefício para a população votuporanguense. O mandatário aproveitou ainda para falar aos pré-candidatos a vereador que prestigiavam o encontro.

Por sua vez, Carlão Pignatari aproveitou a oportunidade para renovar a parceria, demonstrando apoio a pré-candidatura à reeleição do atual prefeito.

“Foi muito bom rever amigos e estar com todos vocês, dialogando e buscando soluções que garantam um futuro melhor para todos”, encerrou Jorge Seba.