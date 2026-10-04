Votuporanga vai às urnas neste domingo para as Eleições 2026

Votação começa às 8h e termina às 17h; eleitores escolherão deputados federal e estadual, dois senadores, governador e presidente da República

Os eleitores de Votuporanga vão às urnas neste domingo, 4 de outubro, para participar do primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todas as seções eleitorais.

Neste ano, o eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica. A ordem de votação começa por deputado federal, seguido de deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República.

Como são seis votos, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve uma “colinha” de papel com os números dos candidatos escolhidos, o que pode agilizar o processo e evitar erros na hora da votação.

O que levar

Para votar, é necessário apresentar documento oficial com foto. Entre os documentos aceitos estão carteira de identidade, CNH, passaporte, certificado de reservista e carteira profissional reconhecida por lei. O e-Título também pode ser utilizado para identificação quando apresentar fotografia do eleitor.

Não é obrigatório apresentar o título de eleitor em papel.

O eleitor também pode consultar previamente sua seção e local de votação pelo aplicativo e-Título ou pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Celular não entra na cabine

Uma das principais orientações para este domingo diz respeito ao telefone celular. O aparelho pode ser utilizado para apresentação do e-Título, mas deverá ser desligado e deixado no local indicado pela mesa receptora antes de o eleitor entrar na cabine.

Também são proibidos na cabine equipamentos capazes de registrar ou transmitir o voto, como câmeras, filmadoras, relógios inteligentes e outros dispositivos eletrônicos. A medida busca preservar o sigilo do voto.

Quem estiver na fila poderá votar

A votação será encerrada às 17h. Entretanto, quem já estiver na fila nesse horário receberá senha e terá assegurado o direito de votar.

Após o fechamento das urnas, começam os procedimentos de encerramento das seções e a transmissão dos resultados para a Justiça Eleitoral.

Diário terá cobertura durante todo o dia

O Diário de Votuporanga fará cobertura das Eleições 2026 ao longo deste domingo, acompanhando as informações oficiais da Justiça Eleitoral, eventuais ocorrências relacionadas à votação e, a partir das 17h, a apuração dos votos.

O destaque será para os números de Votuporanga, mostrando como o eleitorado do município votou para presidente, governador, Senado, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.

As atualizações serão publicadas no site e nas redes sociais do Diário de Votuporanga durante todo o dia.