EUA acompanham de perto eleição brasileira em meio a tensão entre Lula, Bolsonaro e Trump

Disputa deste domingo é observada com atenção em Washington; resultado poderá redefinir a relação entre Brasil e Estados Unidos

As eleições brasileiras deste domingo, 4 de outubro, são acompanhadas com atenção especial pelos Estados Unidos. A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro ganhou dimensão internacional e poderá provocar mudanças importantes na relação entre Brasília e Washington.

O presidente americano Donald Trump afirmou, na última quinta-feira (1º), que acompanha “de perto” as eleições no Brasil. A declaração ocorreu a poucos dias da abertura das urnas e reforçou a atenção do governo norte-americano sobre o processo eleitoral brasileiro.

A imprensa dos Estados Unidos também colocou o Brasil em destaque. A Associated Press apresenta a eleição como uma disputa de alto impacto entre Lula e Flávio Bolsonaro, lembrando que o senador brasileiro é aliado político de Trump, enquanto Lula mantém uma política externa mais independente de Washington e estreitou relações brasileiras com a China.

A Reuters também destaca que o resultado poderá determinar se o Brasil acompanhará a guinada conservadora registrada recentemente em outros países latino-americanos ou seguirá uma trajetória própria. As pesquisas chegaram à reta final indicando uma disputa apertada.

Relação entre Brasil e EUA vive momento delicado

A atenção americana ocorre depois de meses de tensão diplomática. O governo Lula acusou a administração Trump de tentar interferir em assuntos internos brasileiros por meio de pressões políticas e econômicas. Já Flávio Bolsonaro apresenta Trump como aliado e defende uma aproximação maior com Washington.

A situação ganhou um novo capítulo às vésperas da votação. Os Estados Unidos suspenderam temporariamente serviços consulares no Brasil na sexta-feira (2), alegando preocupações de segurança relacionadas ao período eleitoral.

Dentro dos próprios Estados Unidos também existem divergências sobre a postura da Casa Branca. Parlamentares democratas manifestaram preocupação com uma possível interferência do governo Trump no processo eleitoral brasileiro e cobraram respeito ao resultado das urnas.

Resultado interessa diretamente a Washington

Para os Estados Unidos, o Brasil tem importância estratégica por seu peso econômico e político na América Latina, além das relações comerciais, minerais estratégicos, energia, meio ambiente e da crescente presença chinesa na região.

Uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro tende a representar maior aproximação política com o governo Trump. Uma vitória de Lula, por outro lado, deverá manter uma política externa de maior autonomia e uma relação mais complexa com Washington.

Caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos neste domingo, Lula e Flávio Bolsonaro poderão voltar a se enfrentar no segundo turno, marcado para 25 de outubro.