Ciee inaugura posto de atendimento na UNIFEV

Na manhã desta quinta-feira, 5, foi inaugurado na sede da UNIFEV – Campus Centro, um Posto de Atendimento (PA) de uma unidade do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Uma cerimonia ocorrida no anfiteatro selou a parceria entre as duas instituições. O evento contou com a presença de diretores da Unifev e representantes da CIEE.

Na primeira apresentação foi explicado que o novo PA facilitará o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e, também, ficarem mais próximos dos empresários e instituições locais e regionais. O CIEE é um agente de integração entre os estudantes e as empresas na contratação de estagiários, facilitando para os estudantes a oportunidade de ter o primeiro contato com o mundo corporativo.

O primeiro a falar foi o diretor presidente da Unifev Dr. Celso Penha Vasconcelos: “Esta manhã marca um novo rumo na história dos nossos alunos. De hoje em diante todos eles, não só os nossos, mas de toda a região, terão a possibilidade de uma integração ainda maior com o mercado de trabalho. Aquilo que a nossa diretoria se propôs a realizar desde o inicio, que é trabalhar em beneficio de nossos alunos para aumentar cada vez mais a participação deles no mercado de trabalho, está acontecendo hoje. Agora temos um novo aliado, uma nova etapa que se inicia com a inauguração do escritório regional aqui dentro da nossa instituição”, garantiu.

O vice-prefeito Renato Gaspar Martins, por sua vez, disse que é uma prova viva do processo CIEE, quando fez faculdade em Rio Preto. “Participei de um processo de seleção do CIEE e fui trabalhar na Usina Guarani, mas não demorou muito fui trabalhar nas empresas do meu pai, mas deixei dois amigos lá na Usina, que começaram como estagiário, como eu, e estão lá até hoje. Se esse processo não fosse bom não estaria há 55 anos no mercado. A Unifev ganha com isso, e ainda mais seus alunos. Parabenizo toda a diretoria por formalizar essa parceria com o CIEE”, finaliza.

Daniela Sandrini, supervisora do CIEE da região de São José do Rio Preto, também comentou a instalação do PA em Votuporanga. “Depois de muito trabalho, foram 4 ou 5 meses para que esse dia de hoje acontecesse, quero agradecer ao Renato Martins, ao Reitor Osvaldo Gastaldon e o Dr. Celso Penha presidente da Fundação Educacional de Votuporanga. Quando começamos a instalar o PA aqui na Unifev não imaginava que seria recebida pelos colaboradores daqui com tanto profissionalismo. Isso não acontece em qualquer lugar. Nós respondemos pela regional do CIEE e a Unifev é uma instituição que nos tocou profundamente. O CIEE é uma instituição que tem 55 anos de mercado, fazemos um trabalho de inclusão social, principalmente para aqueles que se encontram em estado de vulnerabilidade e também aqueles candidatos que se dispõe a iniciar a sua carreira profissional. A Unifev não abriu as portas somente ao CIIEE, mas a toda a população, a todas entidades estudantis de Votuporanga e de toda a região”, agradeceu.

Após os depoimentos todos os convidados se dirigiram para a nova sala do CIEE que foi montada dentro da Unifev, foi cortada a fita inaugural e depois servido um coquetel a todos os presentes.