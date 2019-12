FNDE confirma nova creche no b. Cidade Jardim

Unidade terá capacidade para atendimento de 188 alunos de 0 a 5 anos; recursos já estão empenhados no orçamento da União.

Rodrigo Sergio Dias, presidente do FND (Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação) confirmou na última terça-feira (3) ao Prefeito João Dado o novo Cemei “Profª Magaly Maguollo Seba”, que será instalado no bairro Cidade Jardim. O Presidente determinou urgência à sua equipe técnica para elaboração e assinatura do Termo de Liberação da Obra para que a Prefeitura inicie processo de licitação que irá contratar a empresa responsável pela construção do novo prédio.

A previsão de investimento do Governo Federal é de R$ 1,581 milhão mais contrapartida da Prefeitura de R$ 300 mil conforme já previsto da Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias nº 6466, de 12 de novembro de 2019, e também na Lei Municipal de Orçamento Anual nº 6476, de 4 de dezembro de 2019.

A Unidade será construída em terreno da Prefeitura localizado na Rua Fauzi Salomão Kanso, no bairro Cidade Jardim, e terá capacidade para atender 188 alunos com idade entre 0 e 5 anos.

A reivindicação da nova unidade de Educação Infantil também é da Câmara Municipal de Votuporanga por meio dos dos vereadores Daniel David (Líder de Governo), Dr. Antônio Carlos Francisco, Dr. Ali, Rodrigo Beleza, Gilmar Aurélio (Gaspar), Leonardo Chandelly, Walter dos Santos e Vilmar da Farmácia e da Missionária Edinalva Azevedo.