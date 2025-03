Mirassol acerta com o técnico Rafael Guanaes 

Treinador com passagem vencedora pelo CAV foi demitido do Atlético-GO no início do mês e vai comandar o Leão na primeira participação do clube no Brasileirão.

O Mirassol acertou a contratação do técnico Rafael Guanaes, ex-Atlético-GO. O treinador de 43 anos, com passagem vitoriosa pelo Clube Atlético Votuporanguense – onde conquistou a Copa Paulista de 2018, estava sem clube desde que foi demitido do Dragão, no começo do mês. A rápida passagem pela equipe durou apenas 13 jogos, com um retrospecto de cinco vitórias, seis empates e duas derrotas.

Guanaes assume o cargo vago desde a demissão de Eduardo Barroca, no último dia 21 de fevereiro. Sem um técnico, o Mirassol foi comandado pelo auxiliar Ivan Baitello nos jogos contra Palmeiras e Corinthians na reta final do Paulistão.

Com o acerto, o novo treinador é aguardado em Mirassol para assinar o contrato. Essa será a primeira vez que ele comandará uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.

Natural de São Paulo, Rafael Guanaes tem passagens por Votuporanguense, Athletico-PR B, Sampaio Corrêa, Novorizontino e Operário-PR, além de ter trabalhado como auxiliar no Cruzeiro.

No Operário, ele chegou a figurar entre os técnicos mais longevos do Brasil. Foram dois anos à frente do Fantasma, conquistando um acesso à Série B em quase 100 jogos no comando do clube.

O Mirassol estreia no Brasileirão no dia 29 de março, às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte/MG.