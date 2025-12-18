Corinthians paga parte de premiação atrasada a jogadores e funcionários 

Diretoria acerta valores que estavam em aberto desde agosto; ainda há pendências.

A diretoria do Corinthians acertou nos últimos dias o pagamento de parte das premiações que estavam atrasadas com jogadores e funcionários.

O bônus é relativo a classificações nas oitavas e quartas de final da Copa do Brasil, que estavam em aberto desde agosto, quando o Corinthians eliminou o Palmeiras.

Ainda há valores em aberto, que a direção alvinegra pretende acertar em breve. Com a classificação para a final da Copa do Brasil, o grupo garantiu mais uma premiação.

A presença na final da competição nacional renderá pelo menos R$ 33 milhões ao Corinthians – esse é o valor para o vice-campeão. Em caso do título, o clube embolsará R$ 77,1 milhões.

O Corinthians enfrenta o Vasco na final da Copa do Brasil. O primeiro jogo ocorre ainda nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, às 21h30. Já a segunda partida da decisão acontece no domingo, às 18h, no Maracanã.

*Com informações do ge