Serra Branca fecha com Gabriel Félix para sequência da Série D do Brasileirão 

O goleiro, de 31 anos, estava atuando com a camisa do Clube Atlético Votuporanguense na Série A2 do Paulistão.

Horas após oficializar a saída do goleiro Allan, o Serra Branca confirmou um novo arqueiro de olho na sequência do clube na Série D do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Gabriel Félix, de 31 anos, que estava no Clube Atlético Votuporanguense.

Aos 31 anos, o goleiro acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, a exemplo de Vasco, Goiás e Fortaleza, dentre outros. Na Paraíba, Gabriel já vestiu a camisa do Campinense, na temporada 2023.

O goleiro já desembarcou em Campina Grande, passou por avaliações físicas e clínicas e foi integrado ao elenco do Carcará do Cariri no treinamento da tarde desta quarta-feira (3), no CT Erasmo Alves Ribeiro.

O Serra Branca se prepara para seu último jogo pela fase de grupos da Série D. Terceiro colocado na Chave A9, com 14 pontos, o Carcará do Cariri visita o Sergipe, vice-líder, no dia 14 de junho, às 16h, no Estádio Batistão, em Aracaju.