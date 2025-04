Matheuzinho e Martínez desfalcam Corinthians contra o Sport 

Lateral-direito deve ser substituído por Léo Maná em partida no sábado; volante também leva terceiro cartão amarelo e está fora.

O Corinthians não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho nem com o volante José Martínez diante do Sport, sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Paulistão.

Matheuzinho estava pendurado e recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fluminense, nesta quarta-feira. Ele foi advertido no segundo tempo, por falta cometida em Canobbio. Martínez também foi advertido na segunda etapa, pelo pênalti cometido em Serna.

Sem o lateral direito titular, a tendência é que Ramón Díaz escale Léo Maná diante do Sport. Martínez começou no banco de reservas nesta quarta-feira.

Além de Matheuzinho e Martínez, o Corinthians tem desfalques por lesão. O goleiro Hugo Souza e os meias Rodrigo Garro e Igor Coronado seguem no departamento médico.

*Com informações do ge