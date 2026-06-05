Ancelotti anuncia Paquetá e Igor Thiago em amistoso, mas diz que não tem time titular para Copa 

Brasil enfrenta Egito às 19h deste sábado, em Cleveland, no último amistoso antes da Copa do Mundo; Gabriel Magalhães será preservado de olho na disputa do Mundial.
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deu entrevista nesta sexta-feira, véspera do amistoso com o Egito, marcado para Cleveland, neste sábado, às 19h (de Brasília). O italiano anunciou algumas mudanças, mas garantiu que não passaria a escalação à imprensa, diferentemente do que fizera antes dos últimos jogos. O treinador afirmou que ainda não tem um time titular para a Copa do Mundo.
“É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste”, definiu o treinador do Brasil.
Ancelotti ainda deixou claro que o zagueiro Gabriel Magalhães não deve participar do amistoso contra o Egito, como apontado pelo ge. O defensor do Arsenal alegou cansaço, mas é considerado titular no time do italiano: “Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo.”
O italiano ainda deu outras pistas sobre o time ao falar da lateral esquerda e do gol: “Não dei a escalação, mas no final você a tem. Weverton vai jogar o segundo tempo, e Douglas começa. Falta algo ou não (risos)?”
Mesmo que não tenha anunciado, a escalação da Seleção para enfrentar o Egito neste sábado, no último amistoso antes da Copa do Mundo, deve ser a seguinte: Alisson, Wesley, Marquinhos, Léo Pereira (Gabriel Magalhães) e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Igor Thiago, Vini Júnior e Raphinha.
*Com informações do ge