Prefeitura lança pela primeira vez o Calendário Oficial de Eventos do Município 

Iniciativa inédita será apresentada na próxima segunda-feira (19), às 9h, no auditório da ACV e fortalece o turismo de eventos, o planejamento da população e o desenvolvimento do comércio local.

A Prefeitura de Votuporanga realiza na próxima segunda-feira (19.jan), às 9h, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga (ACV) o lançamento oficial do Calendário Oficial de Eventos do Município, uma iniciativa inédita que reúne, em um único documento, os principais eventos culturais, turísticos, esportivos e educacionais previstos ao longo do ano. Desenvolvido em parceria entre as secretarias municipais, o calendário marca um avanço significativo na organização, divulgação e valorização das ações realizadas na cidade.

Pela primeira vez, a população passa a ter acesso antecipado a uma programação unificada, o que permite melhor planejamento e amplia a participação da comunidade. A iniciativa também representa um importante impulso ao turismo de eventos, segmento que vem ganhando força em Votuporanga e movimenta diversos setores da economia local.

O prefeito Jorge Seba (PSD) destacou que o calendário é uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento do município: “É uma grande novidade para Votuporanga. Com esse calendário, a população consegue acompanhar tudo o que acontece na cidade e se programar com antecedência. Ao mesmo tempo, o comércio, especialmente bares, restaurantes, hotéis, estabelecimentos do setor alimentício e prestadores de serviços, passa a ter previsibilidade para se organizar, investir e atender melhor o público.”

O calendário contempla eventos de grande público que já fazem parte do calendário afetivo da cidade, como a volta do Carnaval com o Oba Festival, além de eventos que Votuporanga voltou a sediar e ganhou destaque regional e nacional, como o Votu International Rodeo. Essas ações reforçam o potencial da cidade como destino turístico e polo de grandes eventos.

Além disso, o município recebe, ao longo de todo o ano, atletas de diversas modalidades esportivas, em competições, campeonatos e encontros regionais e estaduais, o que gera fluxo constante de visitantes e contribui para a ocupação da rede hoteleira, o fortalecimento do comércio e a divulgação do nome de Votuporanga para além da região.

O Calendário Oficial de Eventos também fortalece a integração entre as secretarias, valoriza a cultura, o esporte e o turismo, e reafirma o compromisso da administração municipal com o planejamento, a transparência e o desenvolvimento econômico sustentável.

Após o lançamento, o calendário estará disponível nos canais oficiais da Prefeitura de Votuporanga, garantindo amplo acesso à informação e atualização contínua da programação ao longo do ano.