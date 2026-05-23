Votuporanga sedia 34ª edição do Open Interestadual de Capoeira 

Competição ocorre neste domingo (24), a partir das 10h, reunindo cerca de 400 atletas no Ginásio Jane Maria Lacerda Soares (CSU) e terá entrada gratuita para o público.

A tradição, a cultura e o esporte vão tomar conta de Votuporanga neste fim de semana com a realização da 34ª edição do Open Interestadual de Capoeira. O evento será realizado neste domingo (24.mai), a partir das 10h, no Ginásio “Jane Maria Lacerda Soares”, anexo ao C.S.U, localizado na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, nº 3.556, no bairro Vila Muniz.

A competição reunirá cerca de 400 atletas de diferentes cidades e grupos de capoeira, promovendo integração, troca de experiências e valorização da cultura afro-brasileira por meio da prática esportiva. O evento é realizado com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga, e organização do grupo Malungadas.

Além das disputas e apresentações, o Open Interestadual de Capoeira busca incentivar valores como disciplina, respeito, inclusão social e desenvolvimento técnico dos participantes, fortalecendo também os laços entre atletas, comunidade e tradição cultural.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, destacou a importância de Votuporanga receber mais uma edição do evento: “A capoeira carrega história, cultura, disciplina e inclusão. É um evento já tradicional, que movimenta atletas de diversas cidades e reforça o compromisso de Votuporanga com o incentivo ao esporte e às manifestações culturais. Convidamos toda a população para prestigiar e viver esse momento junto com os atletas e grupos participantes”, afirmou.

Aberto ao público, o evento promete um domingo marcado por muita energia, música, técnica e celebração da cultura popular brasileira.