Prefeitura de Votuporanga pode gastar mais de R$ 309 mil para comprar grama 

A licitação pretende adquirir grama natural, dos tipos Bermuda e Batatais, para campos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, incluindo a Arena Plínio Marin.

Jorge Honorio

A Prefeitura de Votuporanga/SP abriu uma licitação, no critério menor preço por item, para comprar dois tipos de gramas para os campos esportivos da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, incluindo a Arena Plínio Marin, palco de evento esportivos e jogos do Clube Atlético Votuporanguense, durante o período de 12 meses.

De acordo com o documento, o interesse gira em torno da aquisição de 5 mil m² de grama do tipo Batatais (Paspalum Notatum Fluegge), ao custo de até R$ 72.750,00. Além disso, 10 mil m² de grama do tipo Bermudas (cynodon dactylon), ao custo de até R$ 236.400,00. Segundo a publicação, o valor total máximo estimado é de R$ 309.150,00.

“A presente contratação decorre da necessidade de assegurar a adequada manutenção e revitalização dos campos esportivos vinculados à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, os quais apresentam desgaste progressivo do gramado em razão do uso contínuo, das condições climáticas e da ausência de reposição periódica suficiente. O estado atual de parte dos gramados compromete as condições de uso dos espaços, impactando diretamente a qualidade das atividades esportivas desenvolvidas, bem como a segurança dos usuários, podendo ocasionar irregularidades no solo, aumento do risco de lesões e prejuízo ao desempenho esportivo. Nesse contexto, verifica-se a necessidade de substituição e reposição do gramado, com a utilização de soluções adequadas às características de cada espaço, sendo adotada grama do tipo Bermuda (Cynodon dactylon) para áreas de maior exigência, como a Arena Plínio Marin, e grama do tipo Batatais (Paspalum notatum) para os demais campos, em razão de sua rusticidade e menor necessidade de manutenção. Sob a perspectiva do interesse público, a contratação visa garantir a continuidade e a qualidade das atividades esportivas ofertadas à população, promover a adequada conservação dos espaços públicos, otimizar a utilização dos equipamentos esportivos e assegurar condições seguras e adequadas para atletas e usuários em geral”, diz trecho da justificativa da licitação.

Aos interessados em concorrer na licitação, o fim do recebimento de propostas será no dia 10 de junho. O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.votuporanga.sp.gov.br, na plataforma eletrônica: www.bll.org.br, e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP. Mais informações e/ou esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone (17) 3405-9700.