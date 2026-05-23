Inscrições para a 2ª Corrida Vida e Movimento estão abertas em Rio Preto

Evento será realizado no dia 20 de setembro e terá renda destinada ao tratamento de crianças e adolescentes atendidos no setor de Oncologia Pediátrica.

As inscrições para a 2ª edição da Corrida Vida e Movimento foram abertas oficialmente nesta quarta-feira, 20. O evento beneficente será realizado no dia 20 de setembro, em Rio Preto, reunindo esporte, saúde e solidariedade em prol do setor de Oncologia Pediátrica do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), referência nacional no tratamento de câncer infantojuvenil.

A largada está prevista para às 7h, na Praça do Vivendas. A programação contará com percursos de 5 km, 10 km, categoria PcD (Pessoa com Deficiência), caminhada participativa e corrida kids, permitindo a participação de atletas profissionais, corredores amadores, famílias e pessoas de diferentes idades que desejam apoiar a causa, que é arrecadar recursos para ajudar no tratamento de crianças e adolescentes que enfrentam tratamentos oncológicos.

Em sua primeira edição, realizada em 2025, a iniciativa reuniu centenas de participantes e arrecadou R$ 35 mil destinados ao setor de cardiologia do Hospital de Base. Neste ano, a expectativa da organização é ampliar o número de inscritos, fortalecer o impacto social do projeto e mobilizar ainda mais a população da região em torno da solidariedade.

A iniciativa é organizada pela Farmácia Grindélia e pela fourlab. farmácia conceito. A união entre as farmácias de manipulação de Rio Preto surgiu a partir de um propósito de incentivar qualidade de vida e promover ações que gerem impacto positivo para a comunidade local. A SBR Sports, coordenada por Rangel Rodrigues, é responsável pela organização técnica da prova.

A farmacêutica Creusa Manzalli, proprietária da Grindélia, afirma que a escolha pela oncologia pediátrica traz ainda mais significado para a edição deste ano. “Quando falamos de crianças em tratamento contra o câncer, falamos também de famílias inteiras enfrentando uma rotina difícil, marcada por desafios e superação. A corrida é uma maneira de mostrar que elas não estão sozinhas. Cada inscrição representa apoio, cuidado e solidariedade”, afirma.

A farmacêutica Aline Blaz, cofundadora da fourlab., explica que o evento vai além da prática esportiva. “A Vida e Movimento é um convite para que as pessoas se movimentem por algo maior. É um evento que incentiva hábitos saudáveis, promove convivência e ainda contribui diretamente com um trabalho essencial realizado pelo hospital”, ressalta.

A organização também prepara uma estrutura ampliada para esta edição, com espaço de convivência, ativações voltadas ao público, experiências de bem-estar e atrações para acompanhantes e famílias que forem acompanhar a corrida. A proposta é transformar a manhã do evento em um encontro de integração e saúde.

A corrida

Além das modalidades adultas, a corrida kids será novamente um dos destaques da programação, com percursos adaptados para diferentes faixas etárias, incentivando desde cedo a prática esportiva e a participação das famílias. Já os atletas adultos poderão disputar as provas de 5 km e 10 km em categorias divididas por faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino. O evento também contará com categoria PcD, reforçando a proposta inclusiva da corrida.

Os participantes inscritos receberão kit com camiseta manga curta, número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação. A premiação prevê troféus do 1º ao 5º lugar geral masculino e feminino por ordem de chegada, além de troféus por categorias nas provas de 5 km e 10 km, com premiação do 1º ao 3º lugar masculino e feminino, por tempo líquido.

As inscrições estão disponíveis no site sbrsports.com.br/produto/2a-corrida-vida-e-movimento-2026 em lotes promocionais. O primeiro lote segue até o dia 31 de julho, com valor de R$ 99,90 mais taxas. Durante a inscrição, os participantes também poderão realizar doações adicionais destinadas ao hospital, com contribuições espontâneas nos valores de R$ 30, R$ 70 ou R$ 100.

O trabalho do HCM

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM), integrado ao complexo do Hospital de Base de Rio Preto, é referência nacional no tratamento de câncer infantojuvenil e atende pacientes de diversas regiões do Brasil. O setor de oncologia pediátrica oferece acompanhamento multidisciplinar com médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e equipes especializadas no tratamento de leucemias, tumores sólidos e doenças hematológicas graves. Oferece os principais tratamentos contra os diversos tipos de câncer, como cirurgia, radioterapia, quimioterapia, medicina personalizada e transplante de medula óssea.

O Transplante de Medula Óssea (TMO) pediátrico conta com estrutura de alta complexidade e tecnologia avançada para diagnóstico e tratamento, com tecnologia de ponta e profissionais especializados. O serviço de oncologia pediátrica do HCM faz parte da Aliança Amarte e da St. Jude Global Alliance, o que confere uma grande diferencial na oncologia pediátrica, pois ações são desenvolvidas para aumentar o acesso a cuidados de qualidade e aumentar as taxas de sobrevida de crianças com câncer .

Patrocínio

A organização da Corrida Vida e Movimento também está em busca de empresas parceiras interessadas em apoiar a segunda edição do evento. As cotas de patrocínio, com valores a partir de R$ 3 mil, oferecem inserção de marca nas ações de divulgação, ativações durante a programação e visibilidade junto ao público participante.