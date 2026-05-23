Mutirão de combate à dengue ocorre no bairro Colinas neste sábado 

Equipes da Saúde realizam visitas domiciliares, das 7h às 13h, eliminando criadouros e orientando moradores sobre cuidados essenciais contra o mosquito.

O bairro Colinas recebe, neste sábado (23.mai), mais uma mobilização da Secretaria Municipal da Saúde de combate à dengue. Das 7h às 13h, equipes percorrem residências para orientar moradores, vistoriar imóveis e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A ação integra o cronograma permanente de enfrentamento às arboviroses em Votuporanga e contempla as áreas de abrangência do Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”. O objetivo é reforçar a prevenção e reduzir o risco de transmissão da dengue, zika e chikungunya.

Durante as visitas, os agentes de saúde realizam vistorias nos imóveis, conversam com os moradores e reforçam medidas simples que ajudam a evitar a proliferação do mosquito. O trabalho segue planejamento que prevê a continuidade das ações em outros bairros com maior registro de casos.

A Vigilância Ambiental reforça que todas as equipes estarão devidamente identificadas com crachá e uniforme. A orientação é para que os moradores recebam os profissionais e sigam as recomendações repassadas durante as visitas.

A secretária da Saúde, Ivonete Félix, destaca que o enfrentamento à dengue depende diretamente da rotina de cuidados dentro das residências: “O combate à dengue não acontece só nas ruas, ele começa dentro de cada casa. Quando existe um recipiente com água parada, ali já existe um risco ativo para toda a cidade. As equipes fazem a parte delas todos os dias, mas sem a participação da população esse trabalho perde força. A prevenção precisa ser constante, porque o mosquito não dá pausa”, afirmou.

Segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (21), Votuporanga registra 285 casos confirmados de dengue e outros 305 em investigação. O boletim epidemiológico pode ser acompanhado pelo site da Prefeitura e pelo aplicativo Conecta Votuporanga.

A orientação é que moradores realizem vistoria semanal em casas e quintais, eliminando qualquer objeto que possa acumular água, como garrafas, latas, pneus, pratos de plantas e lonas. Calhas e ralos devem permanecer limpos e desobstruídos, e caixas-d’água precisam estar sempre bem vedadas.

Também é importante higienizar com frequência bandejas de geladeira e de ar-condicionado. Ralos externos podem receber água com detergente ou sabão em pó para evitar a proliferação de larvas, enquanto vasos sanitários sem uso devem permanecer fechados.

Bebedouros de animais exigem limpeza constante com água, bucha e sabão, além da troca frequente da água, evitando qualquer condição favorável à formação de criadouros do mosquito.