Copa Paulista: Classificado e desfalcado, CAV embarca para enfrentar o Vocem 

João Paulo, Felipe Costa, Léo Paraíso e Vinicius Bala estão sob os cuidados do departamento médico e não viajam para Assis. Duelo ocorre neste domingo (11), às 10h, no Estádio Tonicão.

O classificado Clube Atlético Votuporanguense finaliza na manhã deste sábado (10.ago), na Arena Plínio Marin, a preparação para o duelo contra o Vocem, no domingo, às 10h, no Estádio Tonicão, pela Copa Paulista Sicredi 2024.

O técnico Rogério Corrêa recebeu o reforço oficial de dois atletas já conhecidos da torcida do Pantera Alvinegro: lateral-direito Vinicius Baracioli, e o prata da casa, o atacante Fábio José – eles voltam de empréstimo, ao Água Santa e ao Grêmio Esportivo Anápolis, respectivamente.

Contudo, à disposição para o jogo contra o Vocem, a expectativa é que somente Fábio José esteja pronto. Já Vinicius Baracioli deve ter documentação regularizada e estará disponível somente para o duelo diante o Grêmio Prudente, no dia 17 de agosto, às 15h, na Arena Plínio Marin.

No entanto, para esse jogo fora de casa, a comissão técnica não contará com João Paulo, Felipe Costa, Léo Paraíso e Vinicius Bala, que estão sob os cuidados do Departamento Médico (DM) alvinegro e não embarcam para Assis, no final da manhã deste sábado. O CAV, em breve, também contará com Israel e Welligton Rocha, que seguem em transição.

O Votuporanguense segue invicto no Grupo 1 com 12 pontos, vice-líder da chave, somando quatro a menos que o XV de Jaú, no entanto, o Galo da Comarca tem um jogo a mais.

Restando dois compromissos nesta fase, o CAV vem de três empates consecutivos, diante do Grêmio Prudente (2 a 2), XV de Jaú (0 a 0), e por último o Mirassol (2 a 2), na Toca.

Vale destacar ainda que o Vocem, adversário da rodada, traz boas lembranças a torcida alvinegra, até porque é exatamente o adversário da última vitória na competição. Naquela oportunidade, na Arena Plínio Marin, no sábado, 6 de julho, o Pantera Alvinegro venceu por uma sonora goleada, 4 a 0.

Vocem perde para o Mirassol

O Vocem enfrentou o Mirassol na última rodada, na segunda-feira, no Estádio Maião, em Mirassol, e cedeu a primeira vitória do Leão na Copa Paulista. Em jogo tecnicamente fraco, o primeiro e único gol da partida saiu no fim da primeira etapa. Depois de ver o adversário ocupar muito mais o campo de ataque, o Leão marcou já nos acréscimos com Fabrício Lima completando cruzamento da direita.

Com o resultado, o Mirassol foi a seis pontos e ultrapassando o Vocem no Grupo 1. O Leão, agora, é o terceiro colocado com um ponto a mais que o Santo, que vem logo abaixo, na quarta posição.