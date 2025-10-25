Votuporanga sedia 119ª Etapa do Circuito Interior de Jiu-Jitsu 

Competição será realizada neste domingo (26), a partir das 8h30, no Centro Social Urbano (CSU); organização estima aproximadamente 800 competidores da região e também de outros estados.

Votuporanga será palco, neste domingo (26.out), da 119ª Etapa do Circuito Interior de Jiu-Jitsu, um dos mais tradicionais eventos esportivos da modalidade no Estado de São Paulo.

A competição será realizada no Centro Social Urbano (CSU), a partir das 8h30, e promete reunir atletas de alto nível em um dia de disputas e integração esportiva. A organização estima a participação de aproximadamente 800 competidores, vindos de diversas cidades da região e também de outros estados.

O responsável pelo Circuito Interior de Jiu-Jitsu, James Garcia, fez questão de destacar o acolhimento e o apoio recebidos em Votuporanga: “Percorremos todo o Estado de São Paulo e sempre enfatizo que Votuporanga é o município mais agradável para sediar nossas competições. Temos o apoio e o empenho maciço da Secretaria de Esportes e Lazer, que realmente faz a diferença. É notório que aqui o trabalho é diferenciado, é apoio de verdade mesmo”, afirmou James.

O evento conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga. O secretário da Pasta, Marcello Arenas Stringari, destacou a importância de sediar competições deste porte: “Votuporanga tem se consolidado como referência na realização de grandes eventos esportivos, que movimentam a economia local, valorizam nossos atletas e promovem o esporte como ferramenta de cidadania e inclusão. É uma alegria ver nossa cidade recebendo mais uma etapa de um circuito tão respeitado como o de Jiu-Jitsu”, finaliza.