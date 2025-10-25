Visita de Tarcísio de Freitas a Votuporanga tem anúncio de recursos e entrega de escolas 

Apesar do atraso de duas horas e meia, a aparição foi prestigiada por apoiadores, políticos e assessores. Entre os anúncios do governador do Estado de São Paulo para o município aparece a instalação do Hospital Materno Infantil e recursos para a ligação dos bairros São Cosme e Jardim Universitário.

Jorge Honorio

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fechou a 6ª edição da Caravana 3D (Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo) em Votuporanga/SP, na noite desta sexta-feira (24.out), com a inauguração da Escola Estadual “Park Residencial Colinas” e o Descerramento da Placa Inaugural da Creche-Escola “Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro”.

O evento, agendado para as 16h30, começou somente por volta das 19h. Mesmo assim, a primeira aparição pública de Tarcísio de Freitas no município desde que foi empossado como titular do Palácio dos Bandeirantes, em 1º de janeiro de 2023, foi prestigiada por apoiadores, políticos de Votuporanga e região, além de assessores parlamentares.

Em uma cerimônia breve e improvisada, o governador marcou presença da inauguração das unidades escolares, uma delas, a Creche-Escola “Prof.ª Célia Aparecida Ribeiro”, que teve placa inaugural descerrada, já está em funcionamento, apesar de que, com capacidade reduzida de atendimento.

Entretanto, a vinda de Tarcísio de Freitas ao município é positiva, uma vez que, anúncios relevantes foram feitos, como por exemplo, nesta quinta-feira (23), ainda em São José do Rio Preto/SP, anunciou a instalação de um Hospital Materno Infantil em Votuporanga, com investimento de R$ 35 milhões, e previsão de inauguração para dezembro de 2027. A notícia foi dada na presença do prefeito Jorge Seba (PSD) e do Secretário da Saúde do Estado de SP, Eleuses Paiva.

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, também acompanhou o anúncio, já que a Santa Casa fará a gestão do HMI. A Unifev também é parceira deste investimento.

O Hospital Materno Infantil surpreende pela grandiosidade, tanto em estrutura física, como em capacidade de atendimento. Serão mais de 6,8 mil m² de construção distribuídos em quatro pavimentos, em uma área anexa à Santa Casa de Votuporanga. O Hospital terá 104 leitos, sendo 30 de UTI (Neo Natal, Pediátrica, UCINCo e UCINCa – Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal), três salas cirúrgicas e três PPPs (salas de Parto, Pré-Parto e Pós-Parto).

A previsão total do investimento anunciado pelo Governador Tarcísio de Freitas conta com R$ 15 milhões de recursos do Governo do Estado de São Paulo e R$ 20 milhões divididos entre Prefeitura de Votuporanga, Unifev e Santa Casa.

Outro convênio assinado, com obra que impactará na vida do votuporanguense, é o de interligação dos bairros São Cosme com o Jardim Universitário. Na oportunidade, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinalou com R$ 4 milhões para a conclusão das obras.

Na prática, a obra interliga as avenidas Anastácio Lasso, no bairro São Cosme, e Sebastião Vaz de Oliveira, no Jardim Universitário, emendando um novo e amplo corredor viário da cidade. As obras foram iniciadas em julho do ano passado, a princípio com investimentos próprios da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente), no valor de R$ 5,2 milhões, já que a construção, além das questões de mobilidade urbana, também visa preservar o reservatório da Represa Municipal.

Entretanto, as obras ficaram paralisadas por um período, sendo retomadas no último dia 16 de junho, segundo informações da Prefeitura de Votuporanga.

De acordo com estas mesmas informações, nesta primeira etapa de retomada, será concluída a construção de uma barragem de recebimento, amortecimento e equalização das águas de chuvas, no entorno do Córrego Marinheirinho, no trecho localizado à montante da Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, que impedirá também a chegada de resíduos, como areia, à Represa, prevenindo o assoreamento.

Além deste benefício ambiental, a obra, após a sua conclusão, com as etapas de asfalto, calçamento e iluminação, executadas posteriormente pela Prefeitura, proporcionará melhoria na fluidez no tráfego, facilitando o deslocamento entre a região Norte e Leste da cidade.