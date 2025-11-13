CAV inicia pré-temporada para o Paulistão A2 de 2026 

Apresentação oficial na Arena Plínio Marin reuniu diretoria, atletas e comissão técnica; treinador Paulo Roberto destacou o trabalho, o foco e o empenho como base do projeto.

O Clube Atlético Votuporanguense apresentou, na tarde desta quarta-feira (12.nov), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, o elenco que defenderá as cores do time na temporada 2026. A solenidade marcou o início oficial da preparação para o Paulistão A2, em um clima de confiança, união e entusiasmo, que reforça o compromisso do clube com o sonho de chegar à elite do futebol paulista.

O evento contou com a presença do secretário municipal de Esportes e Lazer e diretor do CAV, Marcello Stringari, do empresário Dimas Geraldo, da Converd, apoiador importante do clube, do gerente de futebol Rogério Fernandes, do representante da H77, Glauber Berti, além da comissão técnica e de todos os jogadores que integram o elenco para a nova temporada.

Durante a apresentação, Marcello Stringari destacou a importância do momento e da união de forças em torno do projeto esportivo: “O CAV é motivo de orgulho para Votuporanga e símbolo da força do nosso esporte. É fundamental mantermos a parceria entre a diretoria, os torcedores e todos que acreditam no clube. Esse é um trabalho coletivo, que representa o amor da cidade pelo futebol e o desejo de ver o CAV entre os grandes novamente.”

O gerente de futebol Rogério Fernandes ressaltou que o clube entra na nova temporada com planejamento, estrutura e foco: “Estamos montando um grupo competitivo, com atletas comprometidos e uma comissão técnica experiente. O CAV começa 2026 com seriedade e determinação, buscando sempre o melhor resultado. E, mais do que nunca, contamos com o apoio da nossa torcida, que é a alma do time.”

O técnico Paulo Roberto, conhecido como o “Rei do Acesso” por conduzir várias equipes a conquistas no futebol paulista, falou sobre a importância da preparação e do comprometimento do grupo: “O resultado é consequência. O que fazemos agora é o que vamos colher durante o campeonato. Peço 100% de empenho de todos, isso é o mínimo. Fomos um dos primeiros clubes a agir, nos antecipamos nas contratações e trouxemos jogadores com qualidade e histórico de conquistas. Mas o que define o sucesso é o trabalho diário, a dedicação e o comprometimento com o grupo.”

Ele ainda reforçou que não promete resultados, mas garante entrega e esforço máximo: “Não vim prometer nada à torcida. Vim com o mesmo sonho que move a diretoria e toda Votuporanga: o sonho do acesso. É esse sonho que vai nos guiar em cada treino e em cada jogo.”

Mesmo em viagem, o presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha enviou uma mensagem aos jogadores e à comissão técnica, destacando a confiança no grupo e a importância da união. Em suas palavras, ele motivou o elenco para uma temporada de muito trabalho e comprometimento, ressaltando que o CAV é mais forte quando todos caminham juntos.

O elenco do CAV para 2026 mescla experiência e juventude. Entre os confirmados estão os goleiros Gabriel Félix, Pablo e Felipão; os zagueiros Amorim, Matheusão e Miranda; os laterais Vinicius Baracioli, PV, Paulo Victor e Kauã; os volantes Alison, Benedetti, Feitosa e Daniel; e os meias e atacantes Feijão, Rodolfo, Thiago, Fernandinho, Caio Mancha, Marcos Nunes, Orlando Júnior e Minho.

A preparação já começa em ritmo intenso. Nesta sexta-feira pela manhã, a equipe realiza o primeiro treino com bola no campo municipal de Álvares Florence/SP, enquanto a Arena Plínio Marin passa por manutenção e reforma do gramado para a temporada 2026.

Com o elenco definido e o entusiasmo da torcida, o CAV inicia um novo ciclo com o propósito de transformar trabalho em resultado e fazer de 2026 um ano marcante para o futebol votuporanguense.