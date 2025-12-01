Votuporanga receberá visita do trem iluminado da Rumo nesta sexta-feira 

Previsão de partida do trem, segundo a Rumo, será por volta de 19h.

O trem iluminado da Rumo passará mais uma vez por Votuporanga. A ação natalina está prevista para a noite desta sexta-feira (5.dez). A Estação Ferroviária está sendo preparada para receber o público com conforto e segurança.

A previsão de partida do trem, segundo a Rumo, é a partir das 19h. Após deixar Votuporanga, o trem seguirá por Simonsen, Roseira, Cosmorama, Ecatu, Engenheiro Balduino, Bálsamo e Mirassol.

Em todo o percurso, o trem iluminado da Rumo passará por mais de 90 cidades do Estado de São Paulo que integram a área de atuação da concessionária. O roteiro inclui municípios como Santa Fé do Sul, Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Rio Preto Paulista, Santa Adélia, Guatapará, Araraquara, Bauru, Pederneiras, Dois Córregos, Rio Claro, Americana, Itu, Embu-Guaçu, São Vicente e Santos.

As locomotivas C30-7, da General Electric Transportation, uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros pelo interior, litoral e capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

Cuidados e segurança

Para acompanhar a passagem do trem iluminado da Rumo com segurança, a concessionária orienta:

manter distância segura de 15 metros da linha férrea;

escolher locais adequados para fotos e vídeos;

redobrar a atenção com crianças;

nunca tocar ou subir em locomotivas ou vagões, mesmo parados.

Interaja nas redes sociais

A Rumo e a Prefeitura de Votuporanga convidam os moradores a compartilhar registros da passagem do trem com a hashtag #TremdeNatal2025, marcando @rumologistica e @prefvotuporanga.

A concessionária reforça que o horário de circulação é estimado e pode sofrer alterações sem aviso prévio.