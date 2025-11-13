Votuporanga receberá carretas de cursos gratuitos do programa Caminho da Capacitação do Fundo Social SP 

Cursos estão com inscrições abertas pelo site www.cursofussp.sp.gov.br; vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga comunica que estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pelo programa Caminho da Capacitação, iniciativa do Fundo Social de São Paulo que leva cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas por todo o Estado, com objetivo de ampliar oportunidades de emprego, fomentando a geração de renda e independência financeira.

Votuporanga receberá duas carretas com cursos gratuitos. Uma ficará estacionada no Parque da Cultura oferecendo cursos de panificação e açougue, e a outra ficará nas proximidades da Facchini Indústria (mais precisamente na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, bairro Pozzobon) com o curso de soldagem.

Os interessados devem fazer suas inscrições exclusivamente pelo site www.cursofussp.sp.gov.br, selecionar a cidade, o curso e o horário disponíveis. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição. Os cursos terão início no dia 24 de novembro, com término previsto para 5 de dezembro, e as aulas ocorrerão de segunda a sexta em turnos que variam entre manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h).

Durante a Caravana 3D em São José do Rio Preto/SP no dia 23 de outubro, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou a vinda do programa para Votuporanga. No mesmo dia, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane de Freitas, realizou um encontro em Rio Preto com as primeiras-damas da região, com o objetivo de explicar sobre a iniciativa e fortalecer o trabalho social desenvolvido nos municípios paulistas.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga, Rose Seba, destacou a importância da iniciativa: “Essa é uma oportunidade incrível para quem deseja aprender uma nova profissão e melhorar de vida. Nosso papel é abrir caminhos para que as pessoas conquistem autonomia e possam transformar suas realidades por meio do trabalho e da qualificação.”