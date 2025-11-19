Santa Casa de Votuporanga celebra o Dia da Prematuridade com reencontro emocionante

A festa foi viabilizada graças ao patrocínio de um doador, gesto que reforça a importância da solidariedade e do cuidado coletivo com as famílias atendidas pela Instituição.

O Dia da Prematuridade ganhou um significado ainda mais especial na Santa Casa de Votuporanga. Para celebrar a data na segunda-feira (17/11), o Hospital promoveu um encontro cheio de carinho no Buffet Bubaloo, reunindo ex-pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, seus pais e colaboradores que fizeram parte da trajetória de cada pequeno guerreiro.

A festa foi viabilizada graças ao patrocínio de um doador, gesto que reforça a importância da solidariedade e do cuidado coletivo com as famílias atendidas pela Instituição.

O clima da celebração foi marcado por reencontros emocionantes. Ver bebês que um dia chegaram tão frágeis — e que hoje brincam, sorriem e crescem cheios de vida — encheu de orgulho e alegria todos que acompanharam de perto suas jornadas de superação.

Para a médica responsável pela UTI Neonatal, Dra. Lara Galvani Greghi, o momento foi repleto de significado. “Rever esses bebês, agora tão fortes e saudáveis, é a maior recompensa do nosso trabalho. Cada criança aqui representa uma história de luta e amor. Estar ao lado das famílias, celebrando essas conquistas, renova nossa missão diária e reafirma a importância do cuidado humanizado que oferecemos.”

O provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, também destacou a emoção do encontro e a importância desse vínculo que permanece ao longo dos anos. “Receber essas crianças e suas famílias novamente é uma alegria imensa. Cada reencontro nos lembra do quanto a UTI Neonatal transforma vidas. Agradecemos ao patrocinador anônimo que tornou esta festa possível e a todos os colaboradores que dedicam tanto amor e profissionalismo ao cuidado dos nossos pequenos. A Santa Casa tem muito orgulho dessa história construída junto com vocês.”

A comemoração reforçou o compromisso da Instituição com a humanização, o acolhimento e a esperança — valores que tornam a UTI Neonatal um espaço onde a vida floresce mesmo antes da hora.