Jorge Seba é homenageado com a Medalha “Heróis do Fogo”

Honraria estadual valoriza autoridades que contribuem com a segurança e o bem-estar da comunidade.

O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba (PSD), recebeu na manhã desta quarta-feira (12.nov), em São José do Rio Preto/SP, a Medalha “Heróis do Fogo”, honraria concedida pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

A condecoração tem por objetivo reconhecer e homenagear autoridades civis e militares que prestaram relevantes serviços ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar e à população paulista, perpetuando o sentimento de gratidão da Instituição pelos atos de dedicação e apoio prestados à causa pública.

A solenidade contou com a presença dos deputados estaduais Danilo Campetti (Republicanos), Dirceu Dalben (Cidadania) e deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), além de diversas autoridades civis e militares. Durante o evento, o prefeito Jorge Seba também se encontrou com o prefeito de São José do Rio Preto, Coronel Fábio de Cândido, com o prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira, e com o comandante do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, Tenente André Luiz Teixeira.

“Receber a Medalha ‘Heróis do Fogo’ é uma grande honra. Este reconhecimento é reflexo do respeito e da parceria que mantemos com o Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, instituições que inspiram confiança, coragem e compromisso com a vida. Divido esta homenagem com todos os votuporanguenses e com nossos valorosos bombeiros, que diariamente se dedicam a proteger nossa população”, celebrou o prefeito Jorge Seba.