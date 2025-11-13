Capotamento em Mirassol expõe venda de carro furtado e termina com prisão 

Perseguição entre compradores e suposto vendedor de veículo furtado levou a um acidente na rotatória de acesso à Rodovia Washington Luís (SP-310).

O que começou como um simples acidente de trânsito acabou revelando um esquema de venda de veículo furtado e resultou em uma prisão, na manhã da última terça-feira (11.nov), em Mirassol/SP.

De acordo com o apurado, por volta das 9h, a Polícia Militar foi acionada pelo 190 para atender a uma ocorrência de possível roubo no entroncamento entre a rotatória de acesso à Rodovia Washington Luís (SP-310) e a Avenida Dr. Antônio Cândido Moreira. No local, os policiais encontraram um Renault/Kwid capotado, sendo informados por testemunhas que o motorista havia sido socorrido ao hospital.

De acordo com relatos, o acidente aconteceu durante uma perseguição envolvendo um Audi/Q5, que também bateu contra uma guia, deixando peças espalhadas pelo chão antes de fugir. Enquanto apuravam o caso, PMs abordaram quatro homens em uma caminhonete VW/Amarok perto do local. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos.

Aos policiais militares, contaram que perseguiam o condutor do Kwid porque ele lhes havia vendido um Jeep/Compass que descobriram ter sido furtado em São José do Rio Preto/SP. O grupo afirmou que estava tentando reaver o dinheiro pago pelo veículo, utilizando o Audi/Q5 na perseguição.

Durante as diligências, a corporação localizou o Jeep/Compass furtado e também apreendeu uma arma de fogo pertencente a um dos abordados.

Os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia de Mirassol. Um dos homens foi preso por posse irregular de arma de fogo, enquanto o motorista do Renault/Kwid, apontado como o vendedor do carro furtado, permanece internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Os demais veículos envolvidos não apresentavam irregularidades.

*Com informações da Gazeta de Rio Preto