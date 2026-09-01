Votuporanga recebe Lord Run Festival neste domingo 

Evento, apoiado pela Prefeitura, será realizado no dia 6 de setembro e contará com corrida, caminhada, atrações para toda a família e campanha de arrecadação de leite para o Fundo Social.

Votuporanga será palco, neste domingo (6.set), do Lord Run Festival, que reunirá esporte, turismo, lazer e solidariedade. Promovido pela Lord Lion Cervejaria, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por intermédio das Secretarias Municipais de Esportes e Lazer e de Cultura e Turismo, o evento contará com corrida, caminhada e atrações para toda a família, além de uma ação solidária em parceria com o Fundo Social de Solidariedade.

A iniciativa será realizada por meio da campanha “Votuporanga em Movimento Solidário”, que convida atletas, familiares, patrocinadores e visitantes a contribuírem voluntariamente com 1 litro de leite. As doações serão destinadas às famílias atendidas pelo Fundo Social e poderão ser entregues durante a retirada dos kits ou no dia do evento.

A programação terá início às 15h, com a concentração dos participantes, e a largada está prevista para as 17h, em frente à Cervejaria Lord Lion. Entre as atividades esportivas estão corrida de 5 quilômetros, caminhada de 3 quilômetros e corrida kids. O público também poderá acompanhar apresentações musicais, praça gastronômica, experiências esportivas, espaço wellness e atividades desenvolvidas por parceiros.

A realização amplia o calendário esportivo do município em um ano de importantes conquistas para Votuporanga. Recentemente, a cidade ficou em terceiro lugar na classificação geral dos 68º Jogos Regionais, com 92 medalhas, e se prepara para sediar os 88º Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, entre os dias 8 e 18 de outubro. A conquista é resultado do trabalho desenvolvido pelo município na promoção do esporte e na criação de oportunidades para atletas e para a população.

O Lord Run Festival também dialoga com outra vocação que vem ganhando espaço no município: o turismo de experiências. Neste ano, Votuporanga passou a integrar oficialmente a Rota das Cervejas do Estado de São Paulo, por meio da Lord Lion Cervejaria, ampliando a visibilidade da cidade e fortalecendo a conexão entre gastronomia, lazer, cultura e economia local.

A proposta de reunir diferentes experiências em um mesmo espaço é um dos diferenciais do festival. Para a idealizadora do Movimento Lord Run e proprietária da Lord Lion Cervejaria, Danielle Pierini, a iniciativa foi pensada para alcançar públicos diversos. “O Lord Run Festival nasce para ser muito mais que uma corrida. É um movimento que conecta esporte, turismo, gastronomia e solidariedade, valorizando o potencial de Votuporanga e proporcionando uma experiência para toda a família,” aponta.