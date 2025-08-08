Votuporanga recebe etapa inédita da Olimpíada Brasileira de Robótica 

Evento é coordenado pela equipe do IFSP Votuporanga e acontece neste sábado (9), das 9h às 18h, no Parque da Cultura, como programação do Festival Literário de Votuporanga (Fliv).

Votuporanga/SP recebe pela primeira vez uma etapa da Olimpíada Brasileira de Robótica, a OBR 2025, uma das maiores competições da área no país. O evento acontece neste sábado, 9 de agosto, das 9h às 18h, no Parque da Cultura, como programação do Festival Literário de Votuporanga (Fliv).

A competição em Votuporanga vale como Etapa Regional da OBR 2025 e reúne 54 equipes participantes na Modalidade Prática. 43 equipes estão inscritas para Robótica Resgate e 11 para Robótica Artística, representando 14 municípios do noroeste paulista. A disputa é classificatória para a Etapa Estadual, que acontece dia 23 de agosto na Grande São Paulo.

A coordenação local do evento é de responsabilidade do Campus Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). Desde 2015, a instituição fomenta ações de robótica educacional com viés de inclusão sócio-econômica, o que resultou em diversas premiações nos principais eventos estaduais e nacionais.

Ricardo Domingues, Diretor-Geral da unidade do IFSP, celebra a parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que acolheu o evento em sua programação: “Realmente, é uma alegria contar com o poder público municipal, que, tão logo soube da conquista da OBR para a cidade, propôs sua integração ao Fliv.”

A entrada é gratuita e não há a necessidade de ingressos para acompanhar as competições.