Homem que atropelou e matou sogros é condenado a 32 anos de prisão em General Salgado

Ednaldo Cândido Almeida foi a júri popular nesta quinta-feira (7). Cabe recurso. Vicente Ferreira da Silva, de 54 anos, e Geisa Mara Ferreira de Oliveira, de 52, morreram no local.

O homem que atropelou e matou o sogro e a sogra às margens da Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310) em um sítio, em General Salgado (SP), foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado nesta quinta-feira (7.ago). Cabe recurso da decisão.