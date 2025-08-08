Homem que atropelou e matou sogros é condenado a 32 anos de prisão em General Salgado

Ednaldo Cândido Almeida foi a júri popular nesta quinta-feira (7). Cabe recurso. Vicente Ferreira da Silva, de 54 anos, e Geisa Mara Ferreira de Oliveira, de 52, morreram no local.
O homem que atropelou e matou o sogro e a sogra às margens da Rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310) em um sítio, em General Salgado (SP), foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado nesta quinta-feira (7.ago). Cabe recurso da decisão.
O réu Ednaldo Cândido Almeida foi a júri popular no Fórum da cidade. O juiz determinou 16 anos de reclusão pela morte de cada uma das vítimas O g1 tenta contato com a defesa de Ednaldo.
No dia 28 de setembro de 2024, Vicente Ferreira da Silva, de 54 anos, e Geisa Mara Ferreira de Oliveira, de 52, foram atropelados por Ednaldo Almeida, após uma briga em um churrasco em um sítio.
Atropelamento
Durante a discussão, Vicente esfaqueou na cabeça um jovem de 26 anos, que é namorado da neta de Geisa. Depois, Vicente e a esposa foram embora do sítio a pé.
Diante disso, Ednaldo saiu em um carro e, ao ver as vítimas às margens da rodovia, acelerou e as atropelou. Vicente e Geisa morreram no local.
Ele tentou fugir com o veículo, mas bateu contra uma defensa metálica na rodovia, abandonou o automóvel e retornou à propriedade caminhando, onde admitiu que atropelou e matou as vítimas.
Ao retornar para o sítio, Ednaldo foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Questionado pelos policiais, ele confessou e disse que cometeu o crime para se vingar do sogro, que esfaqueou o jovem na cabeça. O rapaz foi socorrido, levado para a Santa Casa de Votuporanga/SP e recebeu alta médica.
*Com informações do g1