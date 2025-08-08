Dia dos Pais: gasto médio total será de R$ 317,44 nos pequenos negócios neste ano 

Pesquisa do Sebrae-SP mostra um valor real 20% maior em relação a 2023, quando o tíquete total foi de R$ 241; cerca de 265 mil pequenos negócios serão beneficiados.

Os consumidores dos pequenos negócios planejam gastar, em média, R$ 317,44 na compra total de presentes para o Dia dos Pais em 2025, o que equivale a dois presentes por consumidor. O valor é 20% maior em comparação com o número levantado em 2023, descontando a inflação do período, conforme o INPC-IBGE, de acordo com a pesquisa “Dia dos Pais 2025”, realizada pelo Sebrae-SP para traçar o perfil dos consumidores no Estado de São Paulo para a data. A pesquisa ainda destaca o impacto da ocasião para os pequenos negócios: cerca de 265 mil empresas serão beneficiadas, sendo 186 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 78 mil micro e pequenas empresas (MPEs).

“Os dados mostram a relevância do Dia dos Pais para os pequenos negócios e trazem informações importantes relacionadas aos meios de pagamento e comportamento de compra que podem servir de parâmetro para as empresas se prepararem para receber os clientes, por exemplo, neste ano, para aqueles que deixam para comprar de última hora, e no ano que vem, para se preparem para as vendas, nessa data”, afirma Pedro Gonçalves, consultor da Unidade de Gestão Estratégica do Sebrae-SP.

A pesquisa indicou que 57% dos consumidores pretendem gastar mais na comparação com as compras para o Dia dos Pais do ano passado, sendo que 50% destes acham que gastarão entre 5% e 10% mais; 25% planejam gastar o mesmo que em 2024, 17% acham que gastarão menos e 2% não compraram para o Dia dos Pais no último ano.

Entre as opções mais populares, se destacam: roupas (55%), acessórios, como relógios, carteiras, cintos e calçados (37%), produtos para cuidados pessoais, tais como cremes, hidratantes e perfumes (33%); bebidas (21%); além de produtos para o esporte, como tênis, mochilas, acessórios e camisas de times (17%).

Em relação ao meio de pagamento, entre os consumidores que compram de pequenos negócios, a opção mais popular é o Pix com 65%, seguido do cartão de crédito (62%), cartão de débito (43%) e dinheiro (25%). A maioria, 73%, vai optar pelo pagamento à vista no momento da compra.

O preço (69%), as ofertas e promoções (54%) e a existência de produtos diferenciados (45%) são os principais fatores considerados para os consumidores que preferem produtos de pequenos negócios. Para isso, os consumidores buscam informações por meio do Instagram (60%), seguido por lojas, shoppings centers e redes de lojas (51%), além das recomendações de pessoas (41%).

Quanto ao processo de compra, a maioria (59%) prefere a compra presencial, enquanto 36% pretendem fazer pelo menos alguma parte da compra pela internet. Para 37% dos consumidores, a compra será planejada com antecedência de 7 a 14 dias; 36% planejarão a compra entre 15 e 30 dias.

A pesquisa “Dia dos Pais 2025” foi elaborada a partir de duas sondagens. A sondagem com consumidores, pessoas físicas, foi realizada por e-mail, pelo Instituto Consulting. O levantamento foi realizado entre 5 e 13 de julho de 2025. A segunda sondagem, com a opinião dos empreendedores, foi realizada por telefone. Essa sondagem é um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, realizada com a colaboração da Fundação Seade.

A pesquisa completa está disponível no link http://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2025/08/Dia-dos-Pais-2025.pdf.