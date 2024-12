Votuporanga realiza mutirão de combate à dengue neste sábado 

Agentes de saúde percorrerão, das 7h às 13h, áreas de abrangência dos Consultórios Municipais “Dr. Ruy Pedroso” e “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”

A equipe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga realizará, neste sábado (7.dez), mais uma edição do mutirão de intensificação contra a arbovirose. Os agentes de saúde percorrerão, das 7h às 13h, áreas de abrangência dos Consultórios Municipais “Dr. Ruy Pedroso”, no Jardim das Palmeiras I e “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, na Vila América.

A ação consiste em fortalecer as demais medidas que vêm sendo adotadas com o objetivo principal de eliminação do mosquito transmissor das arboviroses que além da Dengue, incluem também Zika e Chikungunya. A Vigilância Ambiental reforça, mais uma vez, a importância da população em receber os agentes em suas casas, sempre identificados com crachá e uniforme.

Prevenção

A Vigilância Ambiental orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’água e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.

Informe Dengue

A Dengue já registra 13 óbitos em Votuporanga, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta semana contabilizam 11.133 casos positivos e outros 581 estão em investigação. O boletim ainda contabiliza 16 casos positivos para Chikungunya e outros cinco em investigação.

