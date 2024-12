JORNADA DE INCLUSÃO – APAE realiza “Projeto Encantando Vidas” com Capoeira, Dança e Arte

Mostra Cultural fez parte de atividades pleiteadas com o recurso do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA)

(Danilo Liévana de Camargo)

Na manhã da última quinta-feira (5) aconteceu na sede da APAE (Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais) a apresentação do Projeto Encantando Vidas com dança, capoeira e artes de 65 crianças e adolescentes com deficiência intelectual, deficiência múltipla e transtorno global do desenvolvimento, com idade até 17 anos e 11 meses.

O projeto teve o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento integral de pessoas com deficiência por meio da prática adaptada da capoeira, enfocando benefícios físicos, motor, sociais e emocionais; Desenvolver momento de interação social, trabalhando técnicas de expressão corporal fundamentadas na dança oriental árabe, auxiliando o desenvolvimento de habilidades afetivas, cognitivas e motoras em coordenação com o tempo e espaço,

melhorando as relações sociais, temporais, espaciais, autoestima, controle físico, psíquico e neuromotor; e ainda o de proporcionar momentos agradáveis através da arte (pintura), que estimulou a sensibilidade e a criatividade emocional, para identificar sentimentos como o de medo, aflição, angústias, insegurança, problemas de relacionamento com o grupo e desenvolveu recursos para melhorar o seu bem estar.

A Dança oriental Árabe foi coordenada pela Educadora social Julia Riva; a apresentação de ARTE, ficou a cargo do Educador Social Aldo Dezan, onde a maioria das obras realizadas por eles se encontra na oficina em exposição no Parque da Cultura até o dia 18/12. Na programação teve ainda uma apresentação de CAPOEIRA que foi coordenada pela Educadora social Rosana Carvalho; Estiveram presentes no evento: o Vereador Emerson Pereira, que no momento representava o prefeito Jorge Seba; Eloi Novaes Marques, secretaria Direitos Humanos; Marine Shiavelli e

Daniela Garcia do setor de prestação de contas da Prefeitura de Votuporanga; Silvia Stipp, pela UNIFEV representando Dr. Celso Vasconcelos; a equipe da TV. Unifev: Maria Luiza e Antonio Nogueira, equipe da Diretoria de Ensino: Doralice Aparecida, Jaqueline Fernandes e Martha Wassi, além de Danilo Liévana de Camargo que representou o Jornal Diário de Votuporanga.

