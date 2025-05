Votuporanga promove 13ª Conferência Municipal de Assistência Social com programação descentralizada 

Evento ocorre de 14 de maio a 18 de junho, em diferentes regiões da cidade. Encontros discutirão os 20 anos do Sistema Único de Assistência Social e os desafios da proteção social no Brasil.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social, promove a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, que neste ano terá como tema “20 Anos do SUAS: Construção, Proteção Social e Resistência”.

O evento será realizado de forma descentralizada, com programação iniciando no dia 14 de maio e estendendo até 18 de junho, em diferentes regiões da cidade, conforme cronograma abaixo.

A Conferência tem como objetivo promover o debate coletivo sobre a política de assistência social, fortalecendo a participação da população. Acesse o site, inscreva-se e participe: https://www.votuporanga.sp.gov.br/13–conferencia-municipal-de-assistencia-social

Cronograma e eixos que serão abordados

14/5 – Abertura Parque da Cultura, Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada

8h – Centro de Cultura e Turismo

21/5 – Eixo 1 Região Sul (com participação da Vila Carvalho) Universalização do SUAS: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades

8h – Comunidade São Francisco de Assis, Rua Nelciades Oliveira, 2821, bairro São João

28/5 – Eixo 2 Região Leste (com participação de Simonsen) “Aperfeiçoamento contínuo do SUAS: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional”

8h – CRAS Leste, Rua Parecis, 100, bairro São Damião

4/6 – Eixo 3 Região Norte “Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e Inclusão Social no SUAS”

8h – Lar Celina, Rua Leonardo Commar, 3179, bairro Pozzobon

11/6 – Eixo 4 Região Oeste “Gestão Democrática, informação e comunicação transparente: Fortalecendo a participação social no SUAS, Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS”

8h – Centro de Convivência do Idoso Boa Vista, Rua Jorge Augusto Rigo Fabiano, 7231, no bairro Boa Vista

18/6 – Eixo 5 Região Central “Sustentabilidade financeira e equidade no cofinanciamento do SUAS”