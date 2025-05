Briga em estacionamento do rodeio de Votuporanga termina com homem ferido por golpe de facão 

Durante o desentendimento, um deles sacou um facão e desferiu um golpe na cabeça da vítima, causando um ferimento superficial. Não há informações sobre a prisão do agressor.

Na noite deste domingo (11.mai), uma briga registrada, no estacionamento do Votu International Rodeo, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, em Votuporanga/SP, terminou com um homem ferido após ser atingido na cabeça por um golpe de facão.

Segundo o relato de testemunhas, a confusão teve início com uma discussão entre dois homens. Durante o desentendimento, um deles sacou um facão e desferiu um golpe na cabeça do outro, causando um ferimento superficial.

Em seguida, a vítima foi prontamente atendida por uma equipe de ambulância que já estava de plantão no evento e, posteriormente encaminhada ao Mini-Hospital do Pozzobon, onde recebeu cuidados médicos. Seu estado de saúde é considerado estável.

Ainda segundo o apurado, um policial militar que estava de folga no local, acompanhado da família no evento, presenciou o episódio de violência e interveio, desarmando o agressor e contendo a situação até a chegada da Polícia Militar.

Não há informações sobre a identidade do agressor ou sua prisão em decorrência do golpe de facão desferido. O caso é investigado.