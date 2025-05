Ação Entre Amigos: votuporanguense é o ganhador do carro 0km

Rogério Figueredo Lacerda doou R$ 50 e ajudou a Associação Beneficente Caminho de Damasco; sorteio foi realizado na última noite do Votu international Rodeo

O votuporanguense Rogério Figueredo Lacerda foi o contemplado do sorteio da campanha “Ação entre Amigos” edição 2025. Ele doou R$ 50 para a Associação Beneficente Caminho de Damasco, adquiriu cinco cupons e conquistou o prêmio: um carro zero quilômetro, com tanque cheio e IPVA já pago.

A entidade referente ao cupom premiado também foi beneficiada com uma moto 0km. Os veículos foram doados pelo empresário Valmir Dornelas, do Ville Hotel Gramadão e Gramadão Empreendimentos, pelo quarto ano consecutivo.

O sorteio foi realizado na noite do último domingo (11/5), durante o encerramento Votu International Rodeo, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. O sorteio contou com a presença do prefeito Jorge Seba; da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba; do vice-prefeito Luiz Torrinha; da secretária de Cultura e Turismo, Janaína Silva; e do empresário Valmir Dornelas. Também participou do grande momento os organizadores do evento, Tércio Miranda e sua esposa Rosana Miranda.

Rogério nasceu em Votuporanga, morou durante 19 anos na cidade e hoje reside em São José dos Campos. Os vínculos nunca foram desfeitos e o carinho por Votuporanga sempre permaneceu em seu coração, uma vez que possui familiares e amigos por aqui.

Rogério disse que a irmã é voluntária da Associação Beneficente Caminho de Damasco e por conhecer todo o trabalho de perto, sempre contribuiu com as ações da entidade.

“Procuro ajudar no que está ao seu alcance. Confesso que não estava esperando. Estou muito feliz por ter ajudado duas vezes: a primeira foi doando R$ 50 e adquirindo cinco cupons; e a segunda é porque a entidade também foi beneficiada com uma moto 0km”.

Regina Carla Ribeiro, tesoureira da Associação Beneficente Caminho de Damasco, disse que toda equipe está em festa pelo fato de ter sido a entidade que disponibilizou o cupom.

A presidente do Fundo Social, Rose Seba, fez questão de fazer uma chamada por vídeo com o ganhador para agradecer pela doação, que ficou 100% revertida para a entidade.

“Temos 38 entidades que desempenham um excelente trabalho com as pessoas em vulnerabilidade social. Obrigada por ter doado e contribuído. Agora, o próximo passo é agendarmos a entrega do carro”.