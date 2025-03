Votuporanga passa a oferecer vacina contra a Dengue 

Apesar da epidemia enfrentada pelo município, apenas duas mil doses do imunizante foram enviadas pelo Ministério da Saúde e estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde para pessoas com idade entre 10 e 14 anos.

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga oferece, a partir desta segunda-feira (10.mar), doses da vacina contra a Dengue em todas as Unidades de Saúde. O município recebeu, na última semana, 2 mil doses do imunizante Qdenga e a determinação do Ministério da Saúde é de que, neste momento, a vacina seja aplicada em pessoas com idade entre 10 e 14 anos.

“Esta é mais uma importante medida no combate à Dengue, mas devemos deixar bem claro que ela por si só não resolverá nossa situação. O imunizante visa proteger contra os quatro sorotipos da Dengue, no entanto, a princípio, será disponibilizado para o público de 10 a 14 anos. Desta forma, a principal medida que temos que adotar contra a doença é a limpeza dos quintais e, consequentemente, a eliminação dos criadouros do mosquito”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

O prefeito Jorge Seba acompanhou a chegada das vacinas: “É a mesma vacina oferecida na rede privada, independente se a pessoa já teve a doença ou não, pode se imunizar. Estou muito feliz porque lutamos muito junto ao Governo Federal e o Ministério da Saúde para garantir essa proteção para a nossa gente. E ver nossas crianças sendo vacinadas é uma grande vitória”, disse o prefeito.

Informe Dengue

A Dengue registra um óbito em Votuporanga desde o início deste ano, o que aumenta o alerta para que cada um assuma sua responsabilidade e desempenhe o seu papel contra a doença. Dados divulgados pela Secretaria da Saúde de Votuporanga nesta segunda-feira (10), contabilizam 2.534 casos positivos e outros 1.315 estão em investigação. Uma morte foi confirmada.

O boletim epidemiológico pode ser consultado em tempo real no site da Prefeitura, www.votuporanga.sp.gov.br , também disponível no aplicativo Conecta Votuporanga.