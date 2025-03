Neymar lamenta ausência na semi do Paulista: “Tudo o que queria era estar em campo” 

Craque vai às redes sociais após eliminação santista explicar que fez teste no próprio dia da partida para ver se conseguiria jogar e sentiu desconforto que o deixou apenas no banco.

A eliminação do Santos na semifinal do Paulistão 2025 não pode ser contada sem falar do desfalque de Neymar. O craque assistiu à partida contra o Corinthians, em Itaquera, do banco de reservas, por não reunir condições físicas de ir a campo. Após o jogo, vencido pelo Timão por 2 a 1, Neymar publicou post nas redes sociais em que lamenta não ter atuado e explicou o motivo.

“Tudo que eu queria era estar em campo hoje e ajudar de alguma forma meus companheiros… Mas, na quinta-feira passada, senti um desconforto e isso me impossibilitou de estar em campo hoje, fizemos um teste hoje de manhã e eu acabei sentindo novamente!

Infelizmente faz parte do futebol… Não deu hoje, mas voltaremos ainda mais fortes para lutar pelos nossos objetivos!”

Durante a última semana, Neymar sofreu com dores na parte posterior da coxa esquerda. No último dia 2 de março, pelas quartas de final do Paulistão, diante do Bragantino, o camisa 10 havia saído de campo com um edema no local e não conseguiu se recuperar a tempo da semifinal.

O problema não é considerado grave, mas pode se agravar se ele for a campo em alta intensidade antes de estar 100% recuperado e sem inchaço. Durante a preparação para o jogo, Neymar fez apenas trabalhos de fisioterapia.

Embora tenha participado do aquecimento pré-jogo normalmente, durante o segundo tempo ele não acompanhou os demais reservas no trabalho na beira do gramado.

*Com informações do ge