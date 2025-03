Votu International Rodeo: começa venda de ingressos para a Área VIP

Setor oferece uma experiência diferenciada.

O Votu International Rodeo inicia nesta segunda-feira, 10 de março, as vendas de ingressos para a Área VIP. O setor oferece uma experiência diferenciada, com área coberta, vista privilegiada do palco e das montarias em touros, acesso garantido à boate, bar com atendimento e banheiros com acesso facilitado.

Organizado pelo Grupo Tercio Miranda com apoio da Prefeitura de Votuporanga e da Unifev, o Votu International Rodeo será de 8 a 11 de maio de 2025, no Centro de Eventos Helder Henrique Galera. Maiara & Maraísa, Bruno & Marrone, Luan Pereira, Diego & Arnaldo, Netto DJ e Zé Neto & Cristiano são as atrações musicais confirmadas.

A venda dos ingressos para a Área VIP será feita exclusivamente pelo site, a partir das 12h desta segunda-feira. Os interessados podem escolher entre a entrada diária ou permanente, ambas sem cobrança de taxas de serviço (clique aqui para conferir o mapa e comprar sua Área VIP).

“Vamos liberar poucas unidades, então quem quiser curtir a festa no setor, não pode perder tempo”, explica Tercio Miranda, proprietário do Grupo Tercio Miranda.

Embora a Área VIP seja paga, a entrada para a Pista é gratuita em todos os dias do Votu International Rodeo, sem a necessidade de retirada de ingressos antecipados.

Rodeio internacional

Com R$ 215 mil em premiação, o Votu International Rodeo será palco de confrontos eletrizantes entre os melhores cowboys da atualidade e as boiadas mais desafiadoras do país.

Na briga pelo prêmio, um dos maiores já oferecidos na história, estarão competidores da Associação de Campeões do Rodeio (ACR), Ekip Rozeta, Liga Nacional de Rodeio (LNR), Arena Dreams e Circuito Rancho Primavera (CRP), além de cowboys que virão de outros países.

A competição internacional será em um formato inédito de times, com cada campeonato enviando cinco cowboys a Votuporanga. A narração ficará a cargo de Almir Cambra, o locutor mais técnico e premiado do Brasil.

“Votuporanga verá uma competição inédita, com os melhores cowboys e atletas de pulo. É um formato de times que promete surpreender a todos”, diz Rosana Miranda, proprietária do Grupo Tercio Miranda.

Shows

Após as montarias em touros, a diversão continua com grandes shows no palco. Na quinta-feira (08/05), Maiara & Maraísa abrirão o evento com sua marca registrada. Na sexta-feira (09/05), Bruno & Marrone trarão clássicos e novos sucessos. No sábado (10/05), Luan Pereira, Diego & Arnaldo e Netto DJ agitarão a noite. E no domingo (11/05), Zé Neto & Cristiano encerrarão a programação.

Com mais de 200 mil m², o Centro de Eventos Helder Henrique Galera oferece uma infraestrutura completa para a realização do Votu International Rodeo, incluindo arquibancadas espaçosas, banheiros, calçamento, iluminação, vagas de estacionamento e um pavilhão coberto de quase 6 mil m².

Para tornar o evento ainda mais completo, o Grupo Tercio Miranda montará uma estrutura removível de alto nível: megapalco com telões de LED, jogos de luz e interatividade, tendas, arena, boate, parque de diversões, banheiros e praça de alimentação coberta.