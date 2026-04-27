Votuporanga participa do JOMI em Araçatuba e conquista medalhas 

Na natação, Votuporanga subiu ao pódio três vezes; na bocha, a equipe alcançou o 3º lugar geral.

A delegação da melhor idade de Votuporanga marcou presença no Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizado em Araçatuba nesta semana. Na natação, Votuporanga subiu ao pódio três vezes, garantindo duas medalhas de prata e uma de bronze. Na bocha, a equipe alcançou o 3º lugar geral, reforçando a tradição e competitividade da modalidade no município.

Nas disputas coletivas, a equipe feminina 60+ do vôlei adaptado ficou em 7º lugar geral; o time feminino 70+ conquistou a 9ª colocação; e a equipe masculina 70+ encerrou a competição na 7ª posição geral. Já na malha, o município não avançou para as fases classificatórias.

A delegação foi composta por cerca de 50 atletas, distribuídos entre as modalidades de bocha, malha, natação e vôlei adaptado, além de um técnico responsável pelas equipes de vôlei. A participação contou ainda com o suporte de cinco integrantes da comissão dirigente da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga, garantindo organização e suporte técnico durante toda a competição.

“A presença de Votuporanga no JOMI demonstra o compromisso da gestão do prefeito Jorge Seba com a qualidade de vida e o envelhecimento saudável e faz parte de uma política pública voltada à promoção do esporte para a terceira idade, incentivando a integração social, o bem-estar e o protagonismo dos atletas veteranos em competições oficiais”, disse o secretário Marcello Stringari.